Le concept fou de smartphone pliable et enroulable de TCL apparaît en vidéo

TCL a présenté un nouveau type de concept d’appareil pliable, qui possède également une partie enroulable de l’écran. Lors d’un congrès technologique en Chine appelé DTC 2021, l’entreprise a présenté son nouveau concept assez fou. L’utilisateur Fold Universe a capturé en vidéo un appareil TCL entièrement fonctionnel présentant la nouvelle technologie.

À première vue, l’appareil est probablement un prototype assez précoce de l’ambitieux smartphone de TCL. Le logiciel ne semble pas être le meilleur en termes d’optimisation pour ce nouveau facteur de forme. L’appareil lui-même ne semble pas non plus très abouti. Mais au final, ce qui compte, c’est qu’il fonctionne. L’écran se déplie, puis sa partie gauche s’étend en se déroulant. Cela lui permet de devenir une tablette à part entière.

Ce concept exclut la nécessité d’un écran extérieur, car l’écran se replie vers l’extérieur, laissant sur la partie extérieure un facteur de forme de smartphone de 6,87 pouces d’aspect standard. Si vous ouvrez l’appareil, un écran pliable apparaît. Cet écran mesure 8,55 pouces. À partir de là, vous pouvez choisir d’étendre davantage l’écran en déroulant son côté gauche. Ce faisant, la taille de l’écran passe à 10 pouces. Cela signifie qu’avec ce concept, vous obtenez un appareil 3-en-1 : un smartphone, une petite tablette et une tablette normale de 10 pouces.

Bien que ce concept de TCL semble vous présenter le meilleur des deux mondes, le facteur de forme pliable dans la poche et l’impressionnante technologie enroulable qui étend l’écran, cette technologie contient de nombreuses pièces mobiles, ce qui pourrait la rendre très fragile.

Les spécifications de l’écran TCL ne sont pas claires. Selon Device Specifications, la société travaille sur un appareil pliable de 8 pouces avec une résolution de 5 120 x 1 440 pixels et une luminosité maximale de 1 000 nits. Les taux de rafraîchissement de l’écran seraient compris entre 48 et 240 Hz. Si ces spécifications s’avèrent exactes, Samsung pourrait avoir de la concurrence de la part de TCL. Le concept TCL pourrait avoir des spécifications analogues lorsque l’écran est déplié, mais pas déroulé.

“Fold and Slide” is a revolutionary device that transcends all foldables and it’s a marvel from 2025.

It is the most advanced next generation foldable design ever leaked to date.

A pocketable 10″ iPad is definitely the next step forward in foldables!https://t.co/ciIZCTM4f9 pic.twitter.com/EUncJxfUnd

