Google a lancé la mise à jour des Pixel Buds A-Series, voici les nouveautés.

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans la version 282 du firmware, et il faudra que les utilisateurs accordent la permission « Appareils à proximité ». La nouvelle mise à jour « sera déployée dans les prochains jours », et elle est également accompagnée de plusieurs corrections de bugs généraux et d’améliorations de la stabilité — bien que Google n’ait pas mentionné ce qui a été corrigé dans la dernière mise à jour.

La mise à jour vient avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, y compris une bascule de compensation de l’intensité sonore, et un curseur de basse . La nouvelle mise à jour du firmware est en cours de déploiement sur les Pixel Buds A-Series, que Google a annoncé aux côtés de la dernière mise à jour de décembre Feature Drop Update et du patch de sécurité pour les smartphones Pixel.

Contrairement à leurs prédécesseurs filaires plus simples, les écouteurs sans fil ne sont pas des accessoires statiques que vous achetez avec un ensemble fixe de fonctionnalités. Parfois, elles ne sont même pas « parfaites » au moment de leur lancement, laissant au contraire une grande place aux améliorations ou aux nouvelles fonctionnalités. Comme de nombreux appareils connectés aujourd’hui, les écouteurs Bluetooth peuvent être mis à jour pour ajouter ces expériences manquantes, et Google déploie une telle mise à jour à ses écouteurs Pixel Buds A-Series .