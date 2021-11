Le Moto G200 arrive officiellement avec le Snapdragon 888+ et un capteur photo de 108 mégapixels

Motorola a présenté un nouveau smartphone phare dans sa série Moto G, le Moto G200, en plus de 4 autres smartphones. Le smartphone succède au Moto G100 de l’année dernière, et est un mélange de spécifications haut de gamme et attrayantes, notamment des caméras de 108 mégapixels, un écran d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et le chipset Snapdragon 888+ 5G. En parlant de cela, c’est le premier smartphone Motorola à venir avec la plateforme mobile phare actuelle de Qualcomm.

Le nouveau smartphone de Motorola ressemble aux récents smartphones Motorola Edge 20, sauf que la bosse de la caméra arrière est plus identique à la série OPPO Reno 6.

Le smartphone est équipé d’un écran de 6,8 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+. Mais, il a un écran de type LCD. Comme mentionné précédemment, il est alimenté par un SoC Snapdragon 888+ de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM. Il existe deux options de stockage au choix : 128 Go et 256 Go.

La caméra comprend une caméra principale de 108 mégapixels, une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un capteur de profondeur. Il y a une caméra frontale de 16 mégapixels. Le smartphone prend en charge les vidéos 8K, les vidéos au ralenti à 960 fps et d’autres options d’enregistrement vidéo. Il est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec des capacités de charge rapide de 33 W.

De plus, il est doté d’un support 5G et d’une résistance à l’eau IP52. Le Moto G200 est proposé à 450 euros, et est désormais disponible en Amérique latine. Il sera bientôt disponible en Europe.

Motorola Moto G71, G51, G41, G31

En plus d’un modèle phare, Motorola a également lancé 4 smartphones d’entrée et de milieu de gamme sous la forme du Moto G71 5G, du Moto G51, du Moto G41, et du Moto G31.

Le Moto G71 est doté d’un écran OLED de 6,4 pouces, d’une puce Snapdragon 695, d’un triple caméra à l’arrière de 50 mégapixels, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 30 W, d’une résistance à l’eau IP52, de la prise en charge de Dolby Atmos, et plus encore. Son prix est de 300 euros, et il sera disponible en Europe dans quelques semaines.

Le Moto G51 est équipé d’un écran LCD de 6,8 pouces d’une fréquence de 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 480+, d’une triple caméra arrière de 50 mégapixels (un peu comme le Moto G71), d’une batterie de 5 000 mAh, du Dolby Atmos, de la certification IP52, et plus encore. Il sera lancé en Europe.

Le Moto G41 comprend un écran OLED de 6,4 pouces, une puce MediaTek Helio G85, une triple caméra arrière de 48 mégapixels avec OIS, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, une résistance à l’eau IPX2, et plus encore. Le Moto G31 est analogue au Moto G41, sauf qu’il dispose de trois caméras arrière de 50 mégapixels et d’un système de charge rapide de 10 W. Son prix est de 200 euros, et il sera lancé en Europe dans quelques semaines.