La tablette Lenovo Legion Pad serait une tablette de jeu avec un écran de 8 pouces

Le prix et la date de lancement de la tablette restent en suspens, mais la tablette semble être destinée uniquement à la Chine, du moins pour le moment. On peut s’attendre à ce que Lenovo continue à teaser la Legion Pad au cours des prochaines semaines avant de présenter officiellement l’appareil.

En outre, elle devrait se vanter jusqu’à 18 Go de RAM et un écran de 6,92 pouces.

Les tablettes de jeu sont une rareté — nous n’en avons pas vu depuis longtemps. Néanmoins, les smartphones dédiés à l’univers du gaming sont à la mode depuis quelques années. Ils offrent généralement des spécifications haut de gamme et des fonctions spéciales, notamment un refroidissement, un affichage et une latence tactile améliorés, dans un boîtier de la taille d’un smartphone.