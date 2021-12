Le Fairphone 4 obtient un score parfait d’iFixit en matière de réparabilité

Ces dernières années, les smartphones sont devenus plus puissants, plus sophistiqués, plus luxueux, et en même temps aussi plus résistant. Il est même scandaleux qu’un smartphone phare ne soit pas doté d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68, même si OnePlus continue de s’opposer à ce qu’elle considère comme une certification onéreuse et non essentielle. Cependant, cette durabilité et cette fiabilité sont souvent obtenues en scellant le smartphone, ce qui rend les réparations plus difficiles que nécessaires. Néanmoins, le Fairphone 4 remet en question ces hypothèses.

Le Fairphone 4 5G est un smartphone durable et sans déchets électroniques, lancé par la marque néerlandaise Fairphone en octobre dernier. Comme ses précédentes versions, la 4e génération a réussi à relever la barre sur son marché de niche et à montrer l’exemple à d’autres fabricants de smartphones.

L’un des principaux facteurs contribuant à la durabilité du Fairphone est ses composants facilement accessibles et l’accent mis sur une réparabilité conviviale. Sa conception modulaire à l’intérieur permet un accès rapide et sans problème aux composants critiques. Ces caractéristiques, ainsi que d’autres caractéristiques du Fairphone 5G 4, expliquent pourquoi, sans surprise, il a obtenu une note parfaite de 10/10 pour sa réparabilité par les gens d’iFixit.

iFixit souligne que les pièces de rechange et les instructions de réparation facilement accessibles ajoutent beaucoup de points bonus. Par exemple, on peut remplacer sans effort l’écran du Fairphone 4 par un nouvel écran. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un tournevis Phillips ordinaire et de vous-même pour dévisser les 8 vis qui le maintiennent, le retirer, puis inverser le processus avec un nouvel écran.

Un autre élément crucial du Fairphone 4 5G qui peut être remplacé n’est autre que la batterie elle-même, dont iFixit note qu’elle est enfermée dans une coque en plastique dur pour la protéger lorsqu’elle se dilate. Vous ne trouverez pas non plus de câbles fragiles et délicats pour transférer l’énergie de la batterie, mais plutôt quelques points de contact, qui font le travail sans rendre les réparations risquées.

Nul doute que d’autres marques suivent cette voie

En fait, le Fairphone 4 5G est si facile à réparer que vous pourriez commencer à remplacer des pièces sans même aller sur Google ou YouTube pour trouver un tutoriel pour le processus. Chaque pièce est clairement étiquetée, de sorte que tout ce que vous avez à faire est un simple remplacement. Ajoutez à cela la prise en charge à long terme des mises à jour logicielles, et il n’est pas étonnant que ce smartphone soit classé comme le meilleur en matière de réparabilité.

iFixit termine en précisant que 10/10 ne signifie pas que le FairPhone 4 5G a un design parfait, car ce n’est pas le cas. Cependant, il est définitivement “à milles lieux devant la plupart des autres fabricants de smartphones“.

iFixit a fait de nombreuses éloges sur le Fairphone 4, mais il est probablement illusoire que d’autres marques suivent cette voie à ce stade.