L’application Google teste une nouvelle disposition de sa barre de recherche

Avec ce nouveau changement, il y a maintenant une sensation d’uniformité à travers les applications Google telles que Gmail et le Play Store . Ce changement s’applique à un ensemble de comptes Google spécifiques (car il semble s’agir d’un test A/B), et n’est donc pas encore disponible pour tous les utilisateurs.

Ce nouveau look fait partie d’un test A/B, qui fait apparaître le champ de recherche en forme de pilule au-dessus du logo Google. Un autre aspect du design est le déplacement des conditions météorologiques et de la température en haut à gauche, tandis que votre photo de profil fait désormais partie de ce champ supérieur (et corresponds en fait à ce à quoi ressemblent les autres applications Google).

Google a travaillé à l’ajout de nombreuses nouvelles fonctionnalités et de nouveaux looks à ses applications, en partie grâce à la sortie d’Android 12. Aujourd’hui,