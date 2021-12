Un Pixel 6a se montre sur la toile dans une unité factice en aluminium

Ceux qui apprécient les versions de taille moyenne des smartphones Pixel de Google attendent avec impatience le Pixel 6a, qui n’a bien sûr pas encore été présenté. Le design copiera le look du Pixel 6 comme nous avons pu le voir dans une récente fuite. Aujourd’hui, un autre informateur qui se fait appeler xleaks7 a diffusé des tweets montrant l’avant, l’arrière, la tranche inférieure et un côté de ce qui serait une unité factice en aluminium du Pixel 6a.

Les images révèlent tout, du logo « G » de Google à l’arrière, à l’emplacement du capteur d’empreintes digitales à l’écran à l’avant. Alors qu’on s’attend à ce que l’appareil arbore le même capteur ultra-large et selfie que l’on trouve sur le Pixel 6, le modèle de milieu de gamme remplacera le capteur de 50 mégapixels de ce dernier par le même vieux capteur Sony IMX363 de 12,2 mégapixels qui a été un pilier Pixel du Pixel 3 jusqu’au Pixel 5a.

La plupart de ceux qui achètent le Pixel 6a savent que la taille du capteur n’a pas autant d’importance lorsque vous avez l’expertise de traitement dont dispose Google. De plus, les outils d’apprentissage automatique du Pixel 6a pourraient être alimentés par la même puce Tensor de Google utilisée sur le Pixel 6 et le Pixel 6a. Pourtant, ce n’est pas officiel et il y a des discussions sur le fait que Google place le Snapdragon 778G sous le capot à la place.

Personnellement, si Google veut faire en sorte que le Pixel 6a ressemble au Pixel 6, la firme devrait garder la puce Tensor, car elle permettra au smartphone de gérer une partie de la même magie de l’IA que Google offre avec ses flagships. Nous pourrions voir un écran de 6,2 pouces sur le Pixel 6a, légèrement plus petit que l’écran de 6,4 pouces qui orne le Pixel 6.

Tout dépend de la volonté de Google d’inclure une partie ou même la totalité des nouvelles fonctionnalités qu’elle a inclus sur les modèles phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro, comme la Gomme magique, et plus encore. Inclure tout cela, la puce Tensor, une configuration à trois caméras et une batterie décente pour 449 dollars (le prix de lancement du Pixel 5a de cette année) pourrait faire de l’appareil un énorme succès l’année prochaine.

De réelles interrogations

D’autre part, Google a besoin de laisser une certaine différence entre le Pixel 6a et le Pixel 6, juste pour donner aux consommateurs une incitation à acheter ce dernier modèle plus cher. À première vue, cela semblerait être la caméra primaire de 50 mégapixels du modèle phare contre la caméra de 12,2 mégapixels sur le Pixel 6a. Il sera intéressant de voir comment Google jouera sur ce point.

Si vous êtes intéressé par le Pixel 6a, il faudra certainement être patient. L’appareil pourrait arriver qu’à l’été 2022, et d’ici là il peut se passer beaucoup de choses. De plus, rien ne garantit qu’il arrivera en France (il suffit de voir le Pixel 5a).