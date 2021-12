Le Galaxy S21 FE fait l’objet de nouvelles fuites, cette fois dans ses étuis officiels

Vers le mois d’août, nous devrions avoir une refonte des smartphones pliables de Samsung, avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Ajoutez à cela le lot habituel de smartphones de milieu et d’entrée de gamme de Samsung, et l’année s’annonce chargée.

Un smartphone à surveiller en particulier est le Galaxy S22 Ultra , qui pourrait même se voir ajouter le nom de Note. Il remplace en effet la série Galaxy Note, avec un design nettement différent du S22 et du S22+, des caméras de qualité supérieure et la prise en charge du stylet S Pen.

La plupart des lancements de smartphones sont précédés d’un tas de fuites et de rumeurs de nos jours, mais je ne me souviens pas d’un récent smartphone pour lequel nous avons su autant de choses à l’avance que le Galaxy S21 FE. Peut-être est-ce en partie dû à son lancement retardé.

Les photos postées sur Box ne nous apprennent pas grand-chose de nouveau, mais nous avons une fois de plus un aperçu du design du Galaxy S21 FE, avec sa caméra frontale logée dans l’écran poinçonné en haut au centre, et une matrice de caméra arrière à triple lentilles.

Ces images sont apparues sur Box au Royaume-Uni relayées par GSMArena, et nous avons un aperçu du Galaxy S21 FE dans les étuis Clear View Cover, Silicone Cover, et Clear Standing Cover – la traditionnelle sélection d’étuis que Samsung met en place avec ses smartphones haut de gamme.

Les derniers jours ont été chargés pour ceux qui essaient de garder un œil sur les diverses fuites et rumeurs autour du Galaxy S21 FE de Samsung, et nous avons quelques images supplémentaires à partager avec vous : des photos du téléphone dans une variété d’étuis officiels postés sur un site de vente au détail à l’avance.