Vérifier si votre smartphone Android est équipé de la dernière version du Google Play Store

L’une des théories est que dans les économies en développement comme l’Inde, le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, les modèles Android d’entrée de gamme sont fortement plébiscités. Et dans des régions comme l’Inde, de nombreux acheteurs de smartphones Android n’ont pas les moyens financiers de dépenser beaucoup d’argent pour des applications. Ou, pour le dire autrement, ceux qui ont les moyens d’acheter un nouvel iPhone sont plus susceptibles de dépenser de l’argent pour acheter des applications iOS sur l’App Store.

Cliquez sur ce lien et si votre version du Play Store est la plus récente disponible, vous obtiendrez un message indiquant « Google Play Store est à jour ». Si vous devez mettre à jour l’application, vous en aurez la possibilité. Bien que tous les utilisateurs d’Android ou même de Pixel n’aient pas reçu cette mise à jour, je la constate (comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous) sur un OnePlus 9 Pro fonctionnant sous Android 11.

Il suffit d’ouvrir l’application et d’appuyer sur l’image de profil à droite de la barre de recherche en haut de l’écran. De là, tapez sur Paramètres > À propos et lorsque vous faites défiler l’écran vers le bas, vous verrez les mots « Mettre à jour Play Store » en vert.

Aux dernières nouvelles, il y a plus de 2,5 millions d’applications dans le Google Play Store. 9to5Google rapporte que l’arrivée d’une mise à jour côté serveur du Google Play Store est un nouveau moyen rapide et facile de s’assurer que votre téléphone Android exécute la dernière version du Play Store .