Apple pourrait sortir un modèle abordable en 2022 : l’iPhone SE 3

D’autre part, le reste des composants qu’Apple utiliserait dans un iPhone SE 3, comme l’écran et le boîtier, doit avoir tellement baissé de prix à l’heure actuelle qu’il serait plus facile pour Apple de conserver ses marges bénéficiaires sur le smartphone même si elle baisse un peu le prix de base de sa gamme d’iPhone la moins chère.

Par ailleurs, Apple pourrait proposer deux versions de l’iPhone SE 3, l’une avec une connectivité 4G LTE et l’autre avec un modem 5G. Cela irait à l’encontre des potentielles deux puces qu’Apple pourrait utiliser pour alimenter l’iPhone SE 3, les SoCs Apple A14/A15, qui sont tous deux équipés de leur propre modem 5G. Néanmoins, une rumeur a déjà indiqué qu’un iPhone SE 3 Plus doté d’une connectivité 5G était prévu pour l’année prochaine, de sorte que la gamme exacte d’iPhone abordables d’Apple pour 2022 reste en suspens.

Aux dernières nouvelles, Apple était toujours sur la bonne voie pour une sortie de l’ iPhone SE 3 en 2022 , avec une annonce prévue pour le premier trimestre, un peu plus tôt que la période à laquelle elle a sorti l’iPhone SE 2 l’année dernière. En 2020, Apple a annoncé l’iPhone SE 2 le 15 avril, puis l’a sorti le 24 avril, donc un iPhone SE 3 dévoilé et lancé en mars 2022 est tout à fait plausible.