Google Keep vs Evernote vs Apple Notes : quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Il existe actuellement de nombreuses applications de prise de notes. Evernote est plus que jamais d’actualité et continue d’évoluer. Google Keep est un autre service qui peut répondre à ce besoin. Apple Notes a reçu une énorme mise à jour avec la récente sortie d’iOS 15, ce qui le met au même niveau que les autres applications.

Dans cet article, je vais tester Google Keep, Evernote et Apple Notes pour voir lequel est le meilleur et pourquoi.

Interface utilisateur

Evernote a récemment fait l’objet d’une mise à jour très attendue. L’interface utilisateur a été repensée pour suivre l’évolution du secteur de la prise de notes. Elle est désormais beaucoup plus claire, avec les notes récentes en haut, le bloc-notes pour prendre des notes rapides en bas, et l’option de création de nouvelles notes dans différents formats en bas. Le reste des options — comme les tags, les catégories, les tâches, etc. — ont été rangées dans un menu latéral.

Là où Evernote brille vraiment, c’est dans sa capacité à personnaliser la page d’accueil. Vous pouvez ajouter/supprimer des éléments comme le calendrier, les tâches, etc. de la page d’accueil pour la personnaliser pour vous. Il suffit d’appuyer sur l’icône « Maison avec le stylet » en haut à droite pour ajouter/supprimer des éléments.

Google Keep a moins d’options, d’où une interface plus propre avec des notes qui apparaissent dans l’ordre chronologique et un menu dans la barre inférieure. Les paramètres et certaines options avancées sont cachés dans le menu de la barre latérale. Une icône plus multicolore familière est placée en bas pour créer de nouvelles notes.

Apple Notes a une interface utilisateur datée où vous devrez faire des allers-retours entre les dossiers pour accéder aux notes. Il n’y a pas de raccourci dans la barre latérale ni d’option de notes récentes comme dans Evernote. Cependant, les tags peuvent être un moyen rapide de localiser des notes, tout comme la barre de recherche en haut qui vient à la rescousse.

Gagnant : Evernote. L’interface utilisateur d’Evernote est non seulement fonctionnelle, mais aussi personnalisable, de sorte que vous pouvez ajouter/supprimer des éléments comme le bloc-notes. Cela permet de réduire les distractions.

Création et formatage des notes

Pour commencer avec Evernote, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau en bas de la page d’accueil et de choisir le type de note à créer. Vous remarquerez que Evernote prend en charge un certain nombre de formats de notes, tels que texte, tâches, audio, appareil photo, dessin ou croquis, et fichiers joints. À l’intérieur, vous pouvez choisir parmi l’un des centaines de modèles. Il existe également un menu de formatage robuste et facile à utiliser.

La création d’une nouvelle note dans Google Keep est facile ; cependant, les types de notes prises en charge sont moins nombreux. De plus, une note peut être soit une note de texte, soit une tâche, mais pas les deux à la fois, ce qui peut être assez contraignant pour certains utilisateurs.

Vous pouvez codifier vos notes par couleur ou choisir un arrière-plan parmi les options proposées, mais il n’est pas possible de télécharger votre propre arrière-plan ou de choisir un modèle. Enfin, il n’y a pas de barre de menu de formatage disponible, à part quelques raccourcis de balisage comme le gras et l’italique.

Apple Notes prend en charge les listes, les tableaux, les images et les notes de texte avec un nombre décent d’options de formatage qui se situent entre ceux de Evernote et de Keep. Vous y trouverez toutes les options couramment utilisées, et son utilisation est simple comme bonjour.

Comme le bloc-notes d’Evernote, Apple Notes offre des notes rapides, mais pour l’instant, elles sont limitées aux iPad.

Gagnant : Evernote. Contrairement à Google Keep et Apple Notes, Evernote prend en charge le plus grand nombre de formats de prise de notes. Les options de formatage du texte sont les meilleures de leur catégorie, même sur les applications mobiles.

Catégorisation, recherche et récupération des notes

Evernote utilise une combinaison de carnets/dossiers, de rappels et d’étiquettes pour classer les notes. Vous pouvez rechercher des notes à l’aide de mots-clés ou utiliser des étiquettes et des dossiers pour les localiser. Evernote ne prend pas en charge les dossiers ou les étiquettes imbriqués, bien que cela ait été une demande populaire des utilisateurs depuis un certain temps. Toutes les tâches qui ont des dates d’échéance ou qui sont assignées à quelqu’un sont listées séparément.

Google Keep adopte une approche différente. Il n’y a pas de dossiers, mais vous disposez d’étiquettes comme dans Gmail. Vous pouvez également attribuer une couleur de fond aux notes et les retrouver par cette couleur. Google essaiera automatiquement de détecter les aliments, les lieux, les personnes, les voyages, etc. dans les notes et créera des catégories intelligentes pour celles-ci. Enfin, toutes les notes contenant des rappels, des URL, des enregistrements, etc. sont automatiquement classées séparément.

Conseil : Une astuce peu connue de Keep consiste à utiliser des étiquettes. Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’attribuer des tags directement, vous pouvez ajouter un « #tag » dans une note, puis utiliser la puissante barre de recherche de Keep pour trouver toutes les notes qui ont ces tags.

Apple Notes adopte l’approche des dossiers, mais non imbriqués — comme Evernote. Avec la sortie d’iOS 15, vous pouvez ajouter des étiquettes qui sont listées séparément, et il y a la barre de recherche fiable en haut. Les dossiers intelligents sont une fonctionnalité intuitive qui vous permet de créer un dossier personnalisé et de lui attribuer des étiquettes. Toutes les notes comportant les étiquettes choisies seront répertoriées dans ce dossier intelligent. Il s’agit en quelque sorte de catégories.

Toutefois, Apple Notes propose également quelques filtres intelligents, comme la possibilité de filtrer les notes par emplacement, rappel, date, indicateur et priorité. Lorsque vous appuyez sur la barre de recherche pour saisir une requête, vous remarquerez qu’Apple regroupe les notes par listes de contrôle, dessins, pièces jointes, scans, etc. pour une récupération plus rapide. Il est ainsi encore plus facile de localiser certains types de notes ou des notes comportant des données et des attributs spécifiques.

Gagnant : Apple Notes. Evernote vient juste après, car il a été conçu pour servir d’archive numérique. Apple va plus loin en proposant d’emblée un certain nombre de filtres intelligents, ce qui le rend encore meilleur.

Partage et collaboration sur les notes

Evernote propose plusieurs options pour partager des notes ou des carnets. Ouvrez une note, et vous pouvez soit créer un lien partageable vers la note, soit inviter quelqu’un à consulter/modifier la note par courrier électronique. Une copie de la note peut également être envoyée par e-mail pour qu’elle puisse la consulter. Il est facile et rapide de révoquer l’accès à la note à tout moment.

Google Keep offre moins d’options, mais fonctionne. Vous pouvez inviter quelqu’un à collaborer à la note, mais vous ne pouvez pas contrôler si cette personne peut uniquement visualiser ou également modifier la note. Par défaut, ils ont des droits d’édition. Il n’existe pas non plus de moyen de partager un lien vers une note. Vous pouvez copier la note dans Google Docs, qui offre un contrôle plus granulaire comme Evernote, mais n’est pas une application de prise de notes.

À l’instar d’Evernote, Apple Notes permet aux utilisateurs de partager des notes avec d’autres personnes, mais permet également de contrôler s’ils peuvent les afficher et/ou les modifier. Cependant, il n’y a aucun moyen de créer un lien partageable. Evernote et Apple Notes vous permettent également de contrôler si les utilisateurs invités à une note peuvent ou non inviter de nouveaux utilisateurs à cette note. Il s’agit de droits de niveau administrateur.

Les trois applications de prise de notes prennent en charge @mention, ce qui signifie que vous pouvez rapidement ajouter des membres de votre famille ou de votre équipe à une note et leur assigner des tâches, par exemple.

Gagnant : Evernote. Si les trois applications de prise de notes permettent le partage et la collaboration, Evernote va un peu plus loin et offre le contrôle. Vous décidez qui peut interagir avec la note et comment.

Fonctions supplémentaires

Les caractéristiques ci-dessus sont les caractéristiques standard qui font ou défont une bonne application de prise de notes. Mais, il existe également des fonctionnalités supplémentaires, bien pensées, qui font d’une application de prise de notes une excellente application et qui la distinguent du troupeau.

Evernote :

Vous pouvez chiffrer du texte comme des mots de passe à l’intérieur d’une note, mais il n’y a aucun moyen de chiffrer la note elle-même ou un carnet de notes. De plus, même si le texte est chiffré, il peut toujours être supprimé accidentellement, ce qui peut être catastrophique, dans certains cas.

Vous pouvez joindre toutes sortes de fichiers à une note : images, vidéos, documents, etc.

Evernote suit un modèle freemium, c’est-à-dire qu’il offre certaines fonctionnalités gratuitement, mais garde certaines fonctionnalités avancées derrière un abonnement

Evernote fonctionne sur Windows, macOS, Android, iOS et le Web, et dispose également d’extensions de navigateur

Google Keep:

Vous pouvez uniquement joindre des images à une note, mais pas d’autres types de fichiers

Cette application est entièrement gratuite

Comme la plupart des applications Google, Keep a été conçu avec une approche Web-first en tête et fonctionne sur le Web, Android et iOS

Apple Notes :

iOS 15 prend en charge la traduction à l’échelle du système, qui fonctionne également dans l’application Notes

La vue Activité vous permet de suivre les modifications apportées par d’autres utilisateurs et la façon dont ils ont interagi avec la note. La vue des faits marquants répertorie toutes les modifications apportées par d’autres utilisateurs dans une liste soignée

Comme la plupart des applications Apple, Notes est limité à l’écosystème Apple, mais bénéficie de son intégration profonde avec d’autres applications

Le gagnant est…

Evernote est un produit plus complet et convient comme archive numérique. Le plan gratuit est suffisant pour la plupart des utilisateurs, tandis que les utilisateurs avancés et professionnels peuvent explorer les plans payants.

Google Keep est plus adapté à des besoins occasionnels, à la prise de notes rapides ou simplement à l’organisation de votre journée. Il n’est pas adapté à la création de projets et au suivi des progrès, par exemple, mais à la création de listes rapides ou à la notation de pensées au milieu de la nuit.

Apple Notes est devenu un produit de prise de notes plus complet grâce aux fonctionnalités qui ont été ajoutées dans iOS 15. Si vous faites partie intégrante de l’écosystème Apple, Notes est un réel concurrent qui répondra à vos besoins.