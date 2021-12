Facebook permettra de fractionner les factures dans l’application Messenger

En récapitulant tout ce qui a été publié depuis le début de l’année, Messenger a révélé quelques surprises qui n’ont pas encore été mises en œuvre. L’application Messenger de Facebook sera bientôt dotée d’une nouvelle fonctionnalité de paiements fractionnés. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de répartir les dépenses entre leurs amis afin de pouvoir payer ou se faire rembourser plus facilement que jamais. Les paiements seront ensuite traités par Facebook Pay pour rendre les choses encore plus simples.

La nouvelle fonctionnalité de « Paiements fractionnés » est qualifiée de « moyen gratuit et rapide de partager le coût des factures et des dépenses ». Elle sera déployée pour les utilisateurs aux États-Unis, à partir de cette semaine. Malheureusement, on ne sait pas si elle sera disponible ou non pour les utilisateurs d’autres pays.

Ceux qui souhaitent partager facilement les coûts d’un dîner ou probablement les dépenses mensuelles peuvent le faire soit en utilisant une discussion de groupe, soit le Hub de paiements dans Facebook Messenger.

Pour cela, les utilisateurs devront accéder à l’option Paiements dans une fenêtre de discussion, appuyer sur l’option « Commencer », diviser les dépenses selon les besoins (elles peuvent être divisées en parts égales ou selon le choix de la personne), éventuellement ajouter un message, entrer les informations d’identification Facebook Pay requises, et la demande sera envoyée aux membres du groupe.

Cette demande de partage de la facture peut être consultée dans la discussion du groupe.

D’autres joyeusetés

En plus de cela, la plateforme sociale appartenant à Meta a introduit les nouveaux effets de groupe en collaborant avec 4 nouveaux créateurs comme King Bach, Emma Chamberlain, Bella Poarch, et Zack King. Pour ceux qui ne le savent pas, les effets de groupe permettent d’interagir de manière amusante sur Facebook Messenger et les appels vidéo Instagram en ajoutant des filtres AR personnalisés. Ces nouveaux effets seront également disponibles pour les applications Messenger et Instagram.

Enfin, Facebook Messenger a également introduit de nouveaux Soundmojis sur le thème de Stranger Things et inspirés de Taylor Swift. Les Soundmojis sont des emojis basés sur le son que vous pouvez envoyer à vos amis pour des conversations plus amusantes et interactives.