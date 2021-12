Facebook rend l’authentification à deux facteurs (2FA) obligatoire pour certains utilisateurs

by

by

Facebook devrait bientôt rendre l’authentification à deux facteurs (2 FA) obligatoire pour les utilisateurs dont les comptes présentent un risque élevé d’être attaqués par des pirates informatiques. Cette mesure s’inscrira dans le prolongement de Facebook Protect, une initiative de sécurité renforcée visant à protéger les personnes vulnérables aux risques de sécurité.

Cela signifie que les comptes à haut risque devront activer la fonction 2FA sur Facebook pour continuer à utiliser la plateforme de réseaux sociaux. Si un utilisateur ne le fait pas dans un délai déterminé, il ne pourra plus utiliser son compte jusqu’à ce que cette condition soit remplie.

Facebook ne bloquera pas définitivement l’accès des utilisateurs à leurs comptes, mais ils devront activer le système 2FA pour y accéder à nouveau. Pour tous ceux qui l’ignorent, l’authentification à deux facteurs constitue un niveau de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs.

Ceux qui l’activent devront saisir un code de sécurité (reçu sur leur numéro de téléphone enregistré ou sur une application d’authentification) en plus du mot de passe de leur compte. L’authentification à deux facteurs est disponible pour un certain nombre de plateformes telles que WhatsApp, Instagram, Twitter, etc.

Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité chez Facebook, relayé par TechCrunch, a déclaré : « L’authentification à deux facteurs est un élément essentiel de la défense en ligne de tout utilisateur, c’est pourquoi nous voulons la rendre aussi simple que possible. Pour contribuer à une plus grande adhésion à 2 FA, nous devons aller au-delà de la sensibilisation ou de l’encouragement à l’adhésion. Il s’agit d’une communauté de personnes qui se trouvent à des points très critiques du débat public et qui sont très ciblées, donc pour leur propre protection, elles devraient probablement activer 2 FA ».

Dans le cadre de Facebook Protect

Facebook suggère que sur les 1,5 milliard de comptes qui font partie du programme Facebook Protect, environ 950 000 comptes ont activé 2 FA. Pour rappel, Facebook Protect a été lancé en 2018 comme un programme pilote aux États-Unis avant les élections de 2020. Cela a été introduit pour freiner l’ingérence et l’utilisation abusive des élections sur la plateforme.

La plateforme de réseaux sociaux appartenant à Méta considère le 2FA comme une fonctionnalité sous-utilisée et souhaite le rendre obligatoire pour les utilisateurs à haut risque. Cependant, il reste à voir si elle rend la fonctionnalité obligatoire pour tous ou non. Le programme sera étendu à 50 pays tels que l’Inde, le Portugal et d’autres pays d’ici la fin de l’année. D’autres pays seront ajoutés à la liste d’ici 2022.