La fuite de la face arrière du Xiaomi 12 montre trois caméras

Le Xiaomi 12 a fait les gros titres ces derniers temps, avec des fuites et des rumeurs à gauche et à droite. Au début du mois, Xiaomi a publié un teaser sur Twitter, se vantant que le Xiaomi 12 sera le premier smartphone équipé du dernier chipset Qualcomm — le Snapdragon 8 Gen 1.

Maintenant, grâce à l’informateur chinois Digital Chat Station, nous avons un aperçu de la face arrière du prochain flagship de Xiaomi. Selon l’informateur, la photo montre l’arrière du Xiaomi 12 standard, ce qui signifie que les modèles Pro et Ultra pourraient présenter des configurations d’appareil photo différentes.

Mais revenons à la fuite en question. Nous pouvons voir un grand trou pour la caméra principale, et deux plus petits trous en dessous qui pourraient incruster les caméras ultra-large et téléobjectif. Il y a également une découpe pour le flash LED, et un étrange trou en forme de L en dessous.

À en juger par l’image, Xiaomi adopte le look qu’elle a déjà utilisé sur des smartphones comme le Mi 10T Pro.

Nous ne savons pas pour l’instant ce que sont ces caméras — vraisemblablement, la grande est la caméra principale, peut-être avec un capteur surdimensionné de 50 mégapixels, 108 mégapixels ou même 200 mégapixels. Le rendu montre « 50 MP » sur la bosse de la caméra, et c’est une spécification couramment divulguée, mais il est difficile d’être sûr sans informations solides.

Un lancement le 12:12

En plus d’être grand, ce Xiaomi 12 pourrait être beau, une autre fuite a commenté que le revêtement du module de la caméra « utilise une nouvelle technologie de traitement pour avoir l’air et se sentir plus coordonné avec le châssis en verre AG ».

Cela signifie probablement que la bosse de la caméra aura une sorte de revêtement pour s’assurer qu’elle ressemble au reste du smartphone — on peut supposer que cela lui donnera un éclat ou une brillance particulière. Cela pourrait également donner au module une protection supplémentaire, ce qui sera important s’il dépasse autant que les images le suggèrent.

Selon Digital Chat Station, le Xiaomi 12 standard sera officiellement dévoilé le 12 décembre (12 h 12), tandis que les deux autres modèles (le Xiaomi 12 Pro et le 12 Ultra) pourraient apparaître au début de l’année prochaine.