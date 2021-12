La nouvelle interface utilisateur d’Office sur Windows 11 est déployée pour tous

Microsoft commence à déployer sa nouvelle interface utilisateur d’Office pour tous les utilisateurs cette semaine. La mise à jour visuelle a été annoncée au début de l’année et a été testée pendant l’été. Elle commence maintenant à être déployée pour tous les utilisateurs d’Office 365 et d’Office 2021.

Cette nouvelle interface utilisateur d’Office est conçue pour correspondre aux changements visuels de Windows 11, et elle comprend un aspect plus arrondi de la barre de ruban d’Office, avec quelques subtiles modifications des boutons dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Il s’agit d’une mise à jour relativement simple. Cela ne changera pas la façon dont vous utilisez les fonctionnalités offertes par la barre, mais cela permettra au logiciel phare de Microsoft de s’intégrer au reste du système d’exploitation.

En dehors de l’aspect arrondi, Microsoft a également fait en sorte qu’Office s’adapte au mode clair ou foncé que vous utilisez actuellement pour le système d’exploitation. Il n’y a rien de pire qu’une application fonctionnant en mode clair alors que votre PC est réglé sur le mode sombre. Cette mise à jour résout donc ce problème et permet de continuer à faire en sorte qu’Office s’harmonise avec le reste de Windows.

Le nouveau look peut être activé ou désactivé à l’aide de l’icône mégaphone dans le coin supérieur droit de Word, Excel, PowerPoint ou OneNote. Elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 dès maintenant, et Microsoft indique que 50 % des abonnés actuels de la chaîne auront la mise à jour visuelle activée automatiquement.

Uniquement pour les utilisateurs de Windows 11

La plupart des changements de conception sont subtils, mais Microsoft a annoncé des modifications plus importantes de l’interface utilisateur d’Office, notamment l’adoption d’une barre de commande au lieu de l’interface traditionnelle à ruban. Nous nous attendons toujours à ce que ces changements apparaissent d’abord dans les versions Web et mobile d’Office, et Microsoft a déclaré l’année dernière que les changements les plus importants de l’interface utilisateur d’Office pourraient prendre un an ou deux avant d’être déployés.

Comme précisé, cette mise à jour est destinée aux utilisateurs de Windows 11, donc si vous exécutez Office sur une machine Windows 10 ou plus ancienne, vous ne remarquerez rien de nouveau.