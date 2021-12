La série Galaxy A pourrait bénéficier d’une amélioration de sa durabilité en 2022

Bien que Samsung souhaite que les gens achètent ses coûteux smartphones phares Galaxy S et Galaxy Z pliable, tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. La popularité de ses smartphones de la série Galaxy A au cours de l’année dernière a prouvé qu’il y a un grand marché pour sa gamme de milieu de gamme, en particulier pour les modèles avec des capacités 5G. Avec cela en tête, il n’est pas surprenant que Samsung donne à ses smartphones Galaxy A quelques grosses mises à niveau en 2022, du moins selon un nouveau rapport citant des initiés de l’industrie.

Au cours des trois derniers mois environ, les rumeurs ont dépeint les smartphones de milieu de gamme de Samsung pour 2022 sous un jour plus positif. Presque tous les modèles devraient bénéficier d’une mise à niveau de leur caméra, par exemple, certains pouvant aller jusqu’à 50 mégapixels. Certaines des caméras de la série Galaxy A devraient être dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS), une fonctionnalité désormais considérée comme standard sur les flagships plus onéreux.

La publication sud-coréenne The Elec a publié un nouveau rapport alléguant que Samsung prévoit de donner à certains de ses prochains modèles Galaxy A un classement officiel IP de résistance à la poussière et à l’eau. On ne connaît pas encore le niveau d’exigence ou les smartphones qui obtiendront ce classement, mais le rapport affirme que le Galaxy A33 5G et les modèles supérieurs seront annoncés comme étant étanches. En supposant que la rumeur se vérifie, cela signifie que le niveau d’étanchéité couvrirait probablement les modèles Galaxy A43, Galaxy A53, Galaxy A73 et Galaxy A83.

Il ne s’agira pas des premiers smartphones Galaxy A étanches, mais ce changement présumé marquerait la première fois que Samsung propose l’étanchéité en tant que caractéristique standard pour la gamme. Cette mise à niveau est censée être une stratégie qui aidera Samsung à prendre l’avantage sur ses concurrents sur le marché (bondé) de milieu de gamme, notamment Xiaomi et OPPO.

Quelques sacrifices

Ajouter l’étanchéité à ses smartphones peut sembler un coût de production supplémentaire — en fait, OnePlus a longtemps défendu les coûts élevés de la certification IP officielle comme la raison pour laquelle elle ne l’avait pas ajouté. Cependant, Samsung pourrait finir par économiser de l’argent avec ce changement, car il sera en mesure de simplifier le processus et les matériaux utilisés pour la fabrication.

Cependant, les consommateurs pourraient ne pas être satisfaits de tous les changements apportés à la série Galaxy A. 91Mobiles a récemment publié un rendu montrant le prétendu appareil Galaxy A33 5G, et les consommateurs ont rapidement remarqué qu’il n’y a pas de prise casque de 3,5 mm. Le retrait du port aiderait Samsung à augmenter la résistance à l’eau des smartphones et à réduire certains coûts, mais le changement pourrait être un compromis difficile pour la société.