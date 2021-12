La mise à jour de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 arrivera début 2022

by

by

Bien que le titre très attendu de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, ait connu un lancement difficile à la fin de l’année dernière, les développeurs travaillent sans relâche pour lancer une mise à jour majeure, ainsi que la version de nouvelle génération pour les consoles. La société a pour objectif d’améliorer encore Cyberpunk 2077 et une mise à jour de nouvelle génération très attendue serait « en bonne voie » pour sortir l’année prochaine.

CD Projekt Red, dans son rapport de résultats du 3e trimestre, a révélé qu’elle sortira la nouvelle mise à jour Cyberpunk 2022 au premier trimestre 2022. La société devait auparavant présenter la mise à jour à la fin de l’année, mais cela a finalement été retardé. La nouvelle a ensuite été confirmée par un tweet officiel.

L’objectif du développeur est de fournir la mise à jour de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 afin d’améliorer les performances du jeu sur les consoles de nouvelle génération, à savoir les Xbox Series X|S et la PlayStation 5 de Sony.

Les détails concernant la prochaine mise à jour de nouvelle génération ou la façon dont elle sera différente de la version actuelle sur les consoles Xbox et PlayStation restent inconnus. Cependant, nous pouvons nous attendre à des améliorations dans le gameplay et le domaine graphique. De plus, il s’agira d’une mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu Cyberpunk 2077.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

Il s’agit d’une bonne nouvelle, car il existe plusieurs titres de jeux qui ne bénéficient pas d’une mise à jour gratuite. La mise à jour de Skyrim Anniversary Edition a exigé des utilisateurs qu’ils paient des dizaines supplémentaires pour en profiter.

Une mise à jour stable ?

Pour ceux qui l’ignorent, Cyberpunk 2077 a connu un lancement désastreux fin 2020, même après plusieurs retards, car le jeu contenait divers bugs et problèmes de gameplay qui ont frustré les joueurs. Ces problèmes étaient si répandus que Sony a dû retirer le jeu de sa boutique pendant une courte période. La société a dû s’excuser pour cela. Espérons que la prochaine mise à jour résoudra les problèmes du passé et apportera une expérience de jeu plus fluide aux utilisateurs.

Outre la confirmation de la mise à jour de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red a également mentionné que The Witcher 3 : Wild Hunt bénéficiera d’une mise à jour au cours du 2e trimestre de 2022. Tout comme Cyberpunk, la mise à jour de nouvelle génération de la série The Witcher sera également gratuite pour les propriétaires actuels du jeu.