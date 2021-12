Apple a été le seul fabricant de tablettes à afficher une croissance au cours du 3e trimestre

Selon Canalys, au cours du troisième trimestre 2021, les ventes de tablettes en Europe de l’Ouest ont atteint 6,9 millions d’unités, soit une baisse de 20 % d’une année sur l’autre. Trang Pham, analyste de recherche chez Canalys, a déclaré : « Au troisième trimestre 2020, les tablettes ont connu une performance extraordinaire, car elles ont comblé un vide créé par la pénurie de PC. Elles connaissent maintenant un déclin alors que la pénétration au sein de la base d’utilisateurs primaires sature ».

En d’autres termes, l’année dernière, avec de nombreuses personnes travaillant à domicile et des enfants faisant l’école à la maison, la demande de PC était si forte qu’ils sont devenus difficiles à trouver. Beaucoup ont décidé d’acheter une tablette à la place. Avec un tel appareil, les hommes et les femmes pouvaient travailler à la maison pendant la journée et regarder des films et de la musique en streaming le soir.

Les enfants pouvaient utiliser leurs tablettes pour suivre en direct les cours dispensés par leurs professeurs, faire leurs devoirs en début d’après-midi, regarder des vidéos et écouter de la musique en soirée. Et les adultes comme les enfants peuvent trouver une tablette qui utilise un système d’exploitation qui leur est familier, qu’il s’agisse d’iOS ou d’Android. Malgré la forte baisse de l’industrie au cours du 3e trimestre en Europe occidentale, il y a eu une performance remarquable : l’iPad.

Apple a été le seul fabricant de tablettes à afficher une croissance en Europe occidentale de juillet à septembre. Les 3,1 millions d’unités livrées par Apple représentent un gain de 33 % sur une base annuelle et confèrent à l’appareil une part de 45 % du marché des tablettes dans la région. Pham de Canalys a expliqué comment Apple a pu réaliser une croissance sur un marché qui a connu un mauvais trimestre en Europe occidentale.

L’analyste de recherche a déclaré : « Les performances constantes de l’iPad aujourd’hui sont dues à l’accent mis par Apple sur le marché des tablettes. Apple continue de lancer de nouveaux iPad tout au long de l’année pour répondre à un plus grand nombre de segments de clientèle. Malgré la crise, la chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée d’Apple lui a permis de ne pas subir le poids de la baisse corrective ».

Samsung en 2e position, mais les ventes ont chuté

Samsung est arrivé en deuxième position pour les ventes de tablettes au cours du trimestre, même si les ventes de ses tablettes ont chuté de 53 % sur une base annuelle pour atteindre environ 1 million d’unités. Lenovo, qui occupe la troisième place, a vu ses ventes de tablettes en Europe occidentale diminuer de 20 % au cours du troisième trimestre, tandis que Huawei et Amazon ont connu une baisse de 48 % sur une base annuelle dans la région.

Huawei est quatrième, car le constructeur a vendu un peu plus de 500 000 tablettes au cours des trois mois, tandis qu’Amazon a livré environ un demi-million d’unités. Si vous étudiez les chiffres, vous constaterez que, parmi les cinq principales entreprises qui expédient des tablettes en Europe occidentale, seuls Apple et l’iPad ont connu une croissance d’une année sur l’autre au cours du troisième trimestre.

Mais Apple a déjà pris une décision difficile qui a un impact sur ses activités liées aux tablettes. La pandémie ayant entraîné une pénurie mondiale de puces, Apple a décidé d’utiliser ses stocks de puces en baisse pour fabriquer de nouveaux modèles d’iPhone, car ses marges bénéficiaires sont plus élevées pour ses smartphones. Apple aurait donc réduit la production d’iPad de près de 50 % et utilise les puces et autres pièces initialement destinées à ses tablettes pour fabriquer davantage d’iPhone 13.

La pandémie qui va encore poser problème

Avec la nouvelle variante d’Omicron COVID, les consommateurs et les dirigeants se préoccupent à nouveau du virus. L’Europe occidentale est une région vulnérable, et si cela peut contribuer à augmenter la demande de tablettes, cela pourrait également entraîner une baisse de la disponibilité du produit. Pham de Canalys note : « Bien qu’ils aient été les premiers à déployer des vaccins, certains pays d’Europe occidentale ont pris du retard en termes de taux de vaccination ».

L’analyste ajoute : « Avec une éventuelle quatrième vague qui se profile, la reprise économique de la région est sérieusement menacée. Tout revers est susceptible d’avoir un impact sur le renouveau non seulement des PME (petites et moyennes entreprises), mais aussi d’autres entreprises qui viennent juste de commencer à rouvrir ».