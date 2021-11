Le Realme GT 2 Pro a fait l’objet d’une fuite avec un look connu

Après avoir lancé le Realme GT 5G en Chine et en Inde plus tôt cette année, Realme vise maintenant à lancer un successeur, qui sera appelé le Realme GT 2 Pro. La société avait récemment confirmé le nom de l’appareil, et quelques heures plus tard, nous avons le possible rendu du futur Realme GT 2 Pro.

Les rendus de haute qualité du Realme GT 2 Pro proviennent de 91Mobiles. Selon le rendu divulgué, le Realme GT 2 Pro aura un look complètement redessiné, ainsi qu’une caméra horizontale à l’arrière – analogue au design de la gamme Pixel 6. Le module de caméra horizontal allongé loge une configuration à trois caméras, ainsi qu’un double flash LED. Il ressemble beaucoup au Nexus 6P, mais avec une bosse de caméra qui dépasse légèrement.

D’après le marquage de la caméra, le Realme GT 2 Pro pourrait être équipé d’un objectif GR 50MP. Pour ceux qui ne le savent pas, l’objectif GR est sans doute l’un des meilleurs objectifs de caméra qui peut être installé dans le plus petit boîtier d’appareil photo. Il améliore la qualité de l’image en réduisant les images fantômes et offre apparemment une résistance étonnante au contre-jour.

Le panneau arrière devrait être en céramique avec un cadre métallique. Nous pouvons également voir le bouton d’alimentation placé sur le bord droit de l’appareil, avec les boutons de volume vraisemblablement sur le bord gauche. Bien que les rendus ne montrent pas l’avant du GT 2 Pro, on peut s’attendre à ce qu’il présente un écran poinçonné pour loger la caméra frontale.

En dehors de cela, Realme a révélé que le GT 2 Pro sera le « point de départ de la société pour le voyage dans le marché mondial haut de gamme et est une autre étape vers la poursuite des innovations de pointe dans l’industrie ».

Un prix abordable

Quant au prix de l’appareil, la source suggère que Realme pourrait lancer le GT2 Pro à un prix de départ de 799 dollars. Il devrait être lancé au cours du premier trimestre de 2022.

En ce qui concerne les spécifications et les caractéristiques, il n’y a actuellement aucune information officielle. Néanmoins, les rumeurs suggèrent que le Realme GT 2 Pro pourrait être doté d’une dalle OLED de 6,8 pouces d’une résolution WQHD+ avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour la photo, l’appareil pourrait donc se vanter d’un objectif principal de 50 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif de 8 mégapixels. Pour les selfies, le GT 2 Pro devrait être équipé d’un capteur photo de 32 mégapixels.

Sous le capot, l’appareil serait alimenté par la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 1, qui succédera au SoC Snapdragon 888. Il n’y a pas encore d’informations sur le stockage et la RAM de l’appareil, mais on peut s’attendre à ce que l’appareil prenne en charge 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Une grosse charge sans fil

Nous ne connaissons pas la batterie du téléphone, mais il pourrait supporter une charge rapide de 125 W. De plus, on s’attend à ce que l’appareil exécute l’interface Realme UI 3.0 basée sur Android 12, et pourrait également comporter un capteur d’empreintes digitales à l’écran pour l’authentification biométrique.

Maintenant, bien que les spécifications ci-dessus semblent intrigantes, prenez ces informations avec des pincettes jusqu’à ce que Realme annonce officiellement l’appareil.