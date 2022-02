Apple travaille sur un iPhone avec un design tout en verre, selon un brevet

Chaque année, Apple dépose des brevets pour divers types d’appareils et d’accessoires auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Bien que la plupart d’entre eux n’aboutissent pas sur le marché commercial, Apple intègre certaines caractéristiques brevetées dans ses produits. Ainsi, si Apple concrétise l’un de ses récents brevets, nous pourrions avoir un iPhone tout en verre dans un avenir proche.

Apple a détaillé un tel iPhone dans son brevet intitulé « Electronic device with glass enclosure » qui a été récemment accordé par l’USPTO. Il a été initialement repéré par Patently Apple et comprend des détails sur un smartphone avec des boîtiers et des enveloppes en verre à six côtés.

Le brevet explique comment le verre pourrait être incurvé, superposé, plié ou effilé pour développer un iPhone entièrement en verre avec de l’espace pour les composants à l’intérieur. La société mentionne également que l’appareil pourrait présenter des surfaces en verre de textures différentes pour distinguer les autres portions du segment des entrées.

Apple met également en évidence la manière dont les composants internes sont accessibles, vraisemblablement à des fins de réparabilité, par une fenêtre, ou ce qu’Apple appelle un « capuchon », sur n’importe quel côté de l’appareil.

En outre, les images du brevet montrent comment le logiciel et les éléments de l’interface utilisateur sur l’appareil pourraient s’adapter dynamiquement en fonction de la façon dont un utilisateur tient le smartphone dans ses mains.

Une technologie pour le futur ?

Outre le détail d’un iPhone tout en verre, Apple a également souligné le fait que cette technologie peut être étendue à d’autres produits tels que l’Apple Watch, un Mac Pro cylindrique ou une tour Mac Pro.

Donc, si la société travaille sur ce projet et le rend prêt à être commercialisé dans le futur, nous pourrions voir un iPhone pliable ou un iPhone avec un design en verre tout autour de l’écran sur le marché. Cependant, comme il s’agit toujours d’un brevet, nous ne nous attendons pas au lancement d’un tel appareil Apple de sitôt.