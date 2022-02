Améliorez le fonctionnement de vos anciens smartphones Pixel grâce aux options pour les développeurs

Maintenant, pour voir ce que vous pouvez faire en tant que développeur, allez dans « Paramètres > Système > Options pour les développeurs » et vous trouverez une longue liste d’options supplémentaires. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un produit destiné aux développeurs et que si vous modifiez les vitesses ou désactivez quelque chose que vous n’auriez pas dû, l’expérience d’utilisation du smartphone pourrait être altérée.

Si vous avez un smartphone fonctionnant sous Android 12 (ce qui inclut les modèles Pixel 3 à Pixel 6), vous pouvez déverrouiller les « Options pour les développeurs » en allant dans Paramètres > À propos du téléphone. Faites défiler jusqu’à la toute fin de la page et à l’endroit où s’affiche le numéro de Build, appuyez 7 fois. Lorsque vous avez terminé, vous verrez une notification indiquant « Vous êtes maintenant un développeur ». Saisissez votre code d’accès et vous êtes prêt à manipuler votre smartphone.