Apple confirme travailler sur un chargeur multi-appareils qui permettra aux appareils de se recharger mutuellement

Le chargeur sans fil magnétique 3-en-1 possède un chargeur supplémentaire compatible avec les Apple Watch. Il a également un élégant design noir, et il est fabriqué en acier et en aluminium pour une solide construction. Le chargeur de l’Apple Watch peut être retiré et connecté par USB-C. Satechi dispose d’un câble USB-C qui alimente le chargeur même lorsqu’il se trouve dans la boîte, selon 9to5Mac .

Selon Bloomberg , Apple développe actuellement un chargeur multi-appareils et une technologie de recharge sans fil à courte et longue distance pour créer un chargeur qui permettra à ses appareils de se recharger mutuellement. Bloomberg a déjà fait état de la solution de chargement multi-appareils d’Apple par le passé. En juin, le site d’information a rapporté que le géant de la technologie était en train de créer un tapis de charge multi-appareils pour succéder à son produit AirPower qui a échoué.