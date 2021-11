⚡️ Black Friday 2021 : les meilleures offres Apple sur Amazon

Nous allons également retrouver le stylet Apple Pencil de 1ère et 2e génération, respectivement au prix de 83,00 et 113,99 euros.

Pour ceux à la rechercher d’accessoires pour compléter, économisez encore plus en achetant l’Apple Magic Mouse et/ou le Magic Keyboard . Vous allez ainsi bénéficier d’un rabais de 13 euros pour la souris Magic Mouse, soit un prix d’achat de 59,90 euros, tandis que le clavier est vendu 79,00 euros, pour un rabais de 30 euros. Ces deux accessoires vont être parfaits pour accompagner votre nouveau Mac/MacBook. Ils se connectent à l’aide d’une connectivité Bluetooth, et la batterie intégrée offre une autonomie longue durée.

Vous pouvez passer à côté de certaines fonctionnalités en choisissant une ancienne version, mais les Apple Watch ne changent pas beaucoup d’une année à l’autre, et les anciens modèles peuvent toujours assurer toutes les fonctions de base, comme le suivi de votre condition physique, la notification de messages, l’accès rapide aux applications fréquemment utilisées comme les alarmes et, bien sûr, l’affichage de l’heure.

Apple a tendance à garder quelques modèles différents d’Apple Watch disponibles ; généralement, la version la plus récente attire toute l’attention, et la génération précédente se maintient à un prix inférieur. Alors que la dernière version de l’Apple Watch fait rarement l’objet d’un rabais digne d’être attendu, l’ancienne version est davantage susceptible d’obtenir des rabais tout au long de l’année auprès de n’importe quel grand revendeur qui vend des produits Apple.

Et, avant d’accéder aux diverses offres, notez que la vente est accessible aux membres Amazon Prime . Donc, si vous attendez des réductions et que vous avez une liste de souhaits, assurez-vous d’avoir un abonnement. En outre, les membres profitant de l’offre découverte de 30 jours peuvent également profiter du « Black Friday ».