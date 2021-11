⚡️ Le Black Friday d’Amazon commence aujourd’hui et durera 2 jours !

De plus, les membres Prime bénéficient d’un accès anticipé de 30 minutes aux offres pendant toute la période des fêtes, et tous les jours.

La semaine du Black Friday se déroule du 19 au 29 novembre et comprend le Black Friday qui a lieu durant 48 h, du 25 au 26 novembre. Les offres sont disponibles sur amazon.fr/blackfriday et sur l’application mobile Amazon avec des offres tous les jours.

À noter que si vous êtes un membre du programme Amazon Prime , vous avez droit à un accès rapide à toutes les offres, ainsi qu’à une livraison gratuite pour tous les produits étiquetés « Prime ». De plus, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour profiter de la livraison express, et beaucoup plus en tant que membre.

Amazon affirme que des offres incroyables seront mises en ligne chaque jour , sur un large choix de catégories : produits électroniques, jouets préférés des enfants, essentiels pour bébé, « must have » décoration, cuisine, beauté, sans oublier des centaines d’offres également disponibles sur la boutique Fabriqué en France.