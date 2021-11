Tile est racheté par Life30, une application de géolocalisation familiale

Tile est l’un des dispositifs de localisation d’objets Bluetooth les plus populaires et les plus utilisés, qui vous permet de retrouver vos clés, vos objets perdus, vos animaux et bien d’autres choses encore. La concurrence d’Apple, Samsung et d’autres entreprises semble avoir rattrapé Tile.

Tile a beau atteindre des ventes record, l’entreprise a eu du mal à accepter l’entrée « anticoncurrentielle » d’Apple dans le monde du suivi des objets. C’est pourquoi Tile vend aujourd’hui son activité de suivi Bluetooth à Life360, une application de localisation des familles, dans le cadre d’une transaction de 205 millions de dollars.

Tile a commencé par une campagne de crowdfunding en 2013, et a rapidement recueilli 2,6 millions de dollars auprès de ses contributeurs. Depuis lors, Tile est devenue l’une des entreprises de trackers intelligents les plus en vue, et elle a réussi à vendre plus de 35 millions de dispositifs. Tile a également développé de multiples partenariats et un service d’abonnement appelé Tile Premium, qui fournit des fonctionnalités supplémentaires pour prévenir les pertes.

Tile a commencé à perdre du terrain lorsque Apple a annoncé ses AirTags concurrents et que Google a commencé à intégrer ses fonctions de localisation d’objets dans Android lui-même. Samsung a également créé son propre tracker intelligent appelé Samsung Smart Tag.

Combiner les services de Tile et de Life360

Cette acquisition marque un tournant pour Tile, qui pourrait maintenant se tourner vers le monde des produits de localisation « familiaux » ou « de sécurité ». Dans un article de blog, Life360 indique qu’elle va combiner les services de localisation de Tile et de Life360 en une seule application.

Il s’agit d’une initiative intéressante qui devrait donner à Tile une longueur d’avance sur Apple, en quelque sorte. Il est peu probable que Tile et Life360 atteignent les familles dédiées à Apple, car Apple vend des trackers AirTag bon marché et offre des services de suivi familial gratuits à ses clients.

Mais, Tile et Life360 sont agnostiques par rapport aux plateformes. Ils fonctionnent à la fois avec les appareils Android et iOS, et leurs services devraient donc intéresser les familles qui possèdent un mélange de différents smartphones. Si un utilisateur d’iPhone veut suivre le smartphone Android de son enfant, par exemple, il peut opter pour Life360 simplement parce qu’il ne peut pas utiliser les services d’Apple. (Je dois préciser que vous pouvez suivre les membres de votre famille sur Android gratuitement).

Une aubaine pour les utilisateurs

Lorsque ces clients de Life360 décideront d’acheter un traceur d’objets, ils en achèteront probablement un de Tile, puisque Tile et Life360 partageront (éventuellement) une application. Life360 affirme également qu’elle regroupera son service avec les trackers Tile, une initiative qui pourrait accélérer sa croissance et lui assurer la part de marché qu’Apple ignore.

Il semble toutefois que Tile ne changera pas très rapidement. Tile continuera à fonctionner comme une marque indépendante et conservera ses employés. Il y a néanmoins de fortes chances que Tile tente d’intégrer ses services de suivi à davantage d’appareils tiers, en particulier les produits à vocation familiale, comme les voitures.

L’accord devrait être conclu au cours du premier trimestre 2022, et nous entendrons probablement beaucoup plus parler de l’entreprise dans un proche avenir, car elle vise à défier les AirTags Apple super populaires et d’autres fabricants sur le marché très concurrentiel.