Zoom est plus populaire que jamais, malgré les critiques

Le retour aux bureaux dans le monde entier s’est avéré être un problème moins important que prévu pour Zoom, a révélé l’entreprise. Le service de vidéoconférence a publié ses derniers résultats financiers trimestriels, révélant qu’il continue d’élargir sa base de clients alors que le travail hybride devient plus populaire pour les entreprises du monde entier.

Dans ses résultats du troisième trimestre 2021, Zoom a enregistré un chiffre d’affaires de 1,0 milliard de dollars, en hausse de 35 % par rapport à l’année précédente, avec une marge d’exploitation GAAP de 27,7 % au troisième trimestre.

Zoom affirme qu’elle a réussi à attirer des clients plus importants, avec un total de 2 507 clients contribuant désormais à plus de 100 000 dollars chacun dans les revenus des douze derniers mois, soit une augmentation d’environ 94 % par rapport au même trimestre de son exercice 2020.

Ces clients représentent près d’un quart (22 %) de l’ensemble des revenus de Zoom au troisième trimestre 2021, contre 18 % l’année précédente. L’entreprise compte également 512 100 clients comptant plus de 10 employés, contre environ 504 900 au dernier trimestre.

« Grâce à l’innovation et au dévouement, nous continuerons à offrir du bonheur à nos clients », a déclaré Eric Yuan, fondateur et PDG de Zoom. « Nous sommes en bonne voie pour devenir une plateforme indispensable aux entreprises, aux particuliers et aux développeurs pour se connecter, collaborer et construire dans le monde hybride flexible du travail. Nous pensons que notre marque mondiale, nos technologies innovantes et notre importante base de clients nous placent en bonne position pour l’avenir ».

Zoom n’arrête pas !

Yuan a ajouté que Zoom était maintenant sur le point de clôturer l’année entre 4,079 et 4,081 milliards de dollars de revenus totaux, ce qui représente une croissance d’environ 54 % d’une année sur l’autre.

Zoom a travaillé dur pour poursuivre l’incroyable croissance dont elle a bénéficié pendant la pandémie, tout en essayant de garder le cap sur des rivaux tel que Microsoft Teams. Cela inclut des mises à jour récentes telles que la transcription en direct, qui est désormais disponible pour tous les comptes Zoom gratuits, après avoir été proposée auparavant uniquement aux abonnés payants. Cette fonction, qui fournit un sous-titrage automatique pendant un appel vidéo Zoom, est désormais disponible sur tous les comptes gratuits Zoom Meetings, aux côtés d’autres fonctions d’accessibilité, notamment l’accessibilité du clavier, l’épinglage ou la mise en évidence de la vidéo de l’interprète, la prise en charge des lecteurs d’écran et la transcription des messages vocaux, afin de rendre son logiciel de vidéoconférence accessible à un nombre encore plus grand d’utilisateurs.