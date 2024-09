Accueil » Tile se réinvente : portée étendue, sonnerie plus puissante et bouton SOS intégré !

Tile vient de lancer sa nouvelle gamme de trackers Bluetooth, désormais pleinement intégrés à l’écosystème Life360. Si cette nouvelle peut décevoir ceux qui espéraient une compatibilité avec les réseaux « Localiser » d’Apple et d’Android, Tile a un atout de taille dans sa manche : la connectivité satellite.

Les quatre modèles Tile : toujours au rendez-vous

Comme toujours, Tile propose quatre modèles : le Tile Mate standard avec son anneau porte-clés intégré, le Tile Pro amélioré avec une portée plus longue, une sonnerie plus puissante et une batterie remplaçable, le Tile Slim au format carte de crédit idéal pour les portefeuilles, et le Tile Sticker autocollant.

Les prix restent globalement stables, bien que certaines variations existent selon les régions et les modèles. Voici un aperçu des nouveaux tarifs :

En contrepartie, vous bénéficiez de trackers dotés d’une autonomie de 3 ans (sauf le Tile Pro qui dure un an, mais dont la batterie est remplaçable) et de sonneries intégrées puissantes pour retrouver facilement vos objets perdus.

Le QR code « Perdu et trouvé » : toujours présent

Tile conserve également le QR code « Perdu et trouvé », une fonctionnalité très appréciée. En scannant ce code au dos du Tile Mate, Pro ou Slim, la personne qui le trouve peut accéder à vos coordonnées (si vous avez choisi de les activer).

Intégration Life360 : partage de localisation et alerte SOS

L’intégration de Tile avec le réseau de plus de 70 millions d’utilisateurs de Life360 a le potentiel d’étendre l’utilité des trackers au-delà de leur portée Bluetooth. Si un objet est perdu en dehors de la portée personnelle de l’utilisateur, l’énorme communauté Life360 augmente la probabilité que l’objet soit retrouvé, du moins en théorie. Tile et Life360 affirment qu’un utilisateur de smartphone sur huit aux États-Unis fait partie de ce réseau.

L’intégration complète à Life360 apporte des changements majeurs. Life360 est un service qui permet aux membres d’une famille (ou à toute personne ajoutée à votre « Cercle » dans l’application) de suivre leurs emplacements respectifs et de s’assurer de leur sécurité grâce à des fonctionnalités telles que la détection d’accident.

Désormais, le bouton des trackers Tile peut déclencher une alerte SOS Life360 en appuyant trois fois dessus. Cette alerte discrète informe votre Cercle que quelque chose ne va pas, que ce soit une situation de danger ou un simple besoin d’être récupéré à une soirée. Vous pouvez également partager vos Tiles avec les membres de votre Cercle, leur permettant ainsi de les faire sonner et de vous aider à les retrouver.

Life360 affirme également que la compatibilité entre les appareils iOS et Android a été améliorée. Aucune précision n’est donnée quant aux problèmes multiplateformes qui ont été résolus, mais les utilisateurs des deux systèmes d’exploitation peuvent espérer une expérience plus complète avec la dernière gamme.

La connectivité satellite : un atout majeur à venir

Grâce à un partenariat avec la société de satellites Hubble, les nouveaux Tiles ne seront pas seulement localisables via Bluetooth. Life360 promet une future fonctionnalité de recherche par satellite, particulièrement utile en cas de perte dans des zones peu fréquentées ou à faible couverture réseau. Un avantage que ni Apple ni Android ne proposent actuellement.

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais Hubble espère offrir une connectivité mondiale d’ici 2028. Les nouveaux Tiles seront alors entièrement compatibles avec le réseau satellite.

Mode antivol : une fonctionnalité controversée

Le mode antivol de Tile permet de masquer les trackers des outils de recherche Bluetooth, y compris le propre outil de Tile, Scan and Secure. Cette fonctionnalité vise à empêcher les voleurs de trouver et de jeter votre Tile lorsqu’ils dérobent vos objets de valeur.

Cependant, elle soulève des inquiétudes en matière de sécurité, car elle pourrait être utilisée à des fins malveillantes, comme le harcèlement. Tile a mis en place des mesures de sécurité, comme l’obligation de scanner une pièce d’identité officielle et de prendre un selfie pour vérifier votre identité avant d’activer le mode antivol. L’entreprise menace également de partager ces informations avec les forces de l’ordre et d’imposer une amende d’un million de dollars en cas de condamnation pour harcèlement.

Malgré ces précautions, l’efficacité de ces mesures pour protéger les potentielles victimes de harcèlement reste à prouver. De plus, cela implique de faire confiance à un service tiers pour gérer vos informations personnelles de manière sécurisée et appropriée.

En conclusion, les nouveaux trackers Tile offrent des améliorations intéressantes, notamment l’intégration Life360 et la future connectivité satellite. Cependant, le mode antivol soulève des questions légitimes quant à son impact sur la sécurité et la vie privée. Espérons que Tile saura trouver un équilibre entre la protection des biens et celle des individus.