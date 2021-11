Le Pixel 6a de Google pourrait dominer le marché des smartphones abordables

Google a en quelque sorte réussi à vendre le Pixel 6, un smartphone phare avec du matériel de pointe, pour seulement 650 euros. Le futur Pixel 6a atteindra un prix encore plus bas, mais comment ? De nouvelles fuites de l’équipe APK Insight de 9to5Google montrent que le Pixel 6a fera juste quelques petits compromis pour atteindre le marché encore plus abordable, et nous ne pourrions pas être plus excités.

Tout d’abord, le Pixel 6a sera doté du même processeur Tensor que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cela devrait garantir des performances phares et une compatibilité avec les fonctionnalités logicielles exclusives du Pixel 6. Google réutilise également le design du Pixel 6 pour le Pixel 6a moins cher, avec une longue barre de caméra en « visière », un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, et malheureusement, l’absence de la prise casque.

Contrairement au Pixel 6, qui a un écran de 6,4 pouces, le Pixel 6a arborera un écran plus petit de 6,20 pouces. Nous ne savons pas si cet écran supportera des taux de rafraîchissement élevés, bien que Google utilisera probablement un panneau OLED d’une résolution 1080p.

Il y a aussi la caméra principale, qui utilisera un capteur primaire Sony IMX363 de 12,2 mégapixels au lieu des 50 mégapixels que nous avons avec le Pixel 6. Bien que cela puisse sembler être une importante mise à niveau, les précédents appareils Pixel utilisaient ce même capteur de 12,2 mégapixels et produisaient d’excellentes photos. Et étant donné de la puissance d’apprentissage automatique améliorée de la nouvelle puce Tensor de Google, le Pixel 6a prendra probablement de meilleures photos que le fleuron Pixel 5 de l’année dernière (qui utilisait également le capteur de 12,2 mégapixels).

De quoi dominer le marché des smartphones abordables

Il nous manque encore beaucoup de spécifications du Pixel 6a, y compris la RAM, qui est souvent réduite pour les smartphones abordables. Malgré tout, cette nouvelle info de 9to5Google dresse un portrait étonnant du Pixel 6a.

Si ces fuites sont exactes, alors le Pixel 6a pourrait dominer le marché des smartphones de moins de 500 euros avec sa puissante puce Tensor, ses superbes caméras, ses fonctionnalités exclusives et son design premium.