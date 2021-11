Bienvenue à la PHP Fondation, longue vie au PHP !

Des membres de la communauté PHP, dont JetBrains, ont créé la PHP Fondation, hébergée sur Open Collective. Dans les 24 heures qui ont suivi son annonce, elle a déjà récolté plus de 25 000 dollars pour faire avancer le développement du langage PHP.

Comme je l’ai déjà souligné, le langage PHP, qui est utilisé par près de 8 sites Web sur 10, a tendance à être mis de côté et sous-estimé. La PHP Fondation est une initiative visant à lui donner une nouvelle vigueur et à l’empêcher de disparaître.

Alors qu’une « Fondation » implique généralement un conseil d’administration, une constitution et un code de conduite, la nouvelle organisation à but non lucratif qui soutient PHP semble actuellement être une version « allégée », qui a été mise en place par Open Collective afin de démarrer plus rapidement et de lui permettre de récolter les avantages financiers que le statut de « Fondation » confère.

Les entreprises suivantes sont les membres fondateurs de la PHP Fondation :

JetBrains

Zend

Laravel

Automattic

Acquia

Private Packagist

Symfony

Craft CMS

Tideways

PrestaShop

L’objectif principal de la Fondation PHP est « d’assurer la longue vie et la prospérité du langage PHP ». Selon Roman Pronsky, responsable de PhpStorm chez JetBrains et l’un des administrateurs de la nouvelle Fondation, « avec les dons prévus de toutes les entreprises participantes jusqu’à présent, nous espérons récolter environ 300 000 dollars par an. JetBrains a l’intention de contribuer à hauteur de 100 000 dollars par an. Nous espérons être en mesure de payer les salaires du marché aux développeurs du noyau PHP. Plus nous collectons de fonds, plus les développeurs seront en mesure de travailler à plein temps sur PHP ».

Éviter de perdre les développeurs du noyau

Un autre des administrateurs de la Fondation naissante est Joe Watkins (@krakjoe). C’est son article de blog du mois de mai, intitulé Avoiding Busses, qui a servi de catalyseur à la création de la PHP Fondation. Bien sûr, le titre fait référence au « facteur d’autobus », c’est-à-dire le nombre minimum de membres d’une équipe qui doivent soudainement disparaître d’un projet avant que celui-ci ne devienne non viable en raison du manque de personnel qualifié ou compétent. En mai dernier, Watkins a calculé que le facteur d’autobus de PHP était de 2, expliquant que les seuls contributeurs réellement compétents étaient Dmitry Stogov, ingénieur principal chez Zend, qui travaille sur le projet depuis longtemps et qui est la seule personne à travailler sur le JIT, et Nikita Popov, qui a commencé à travailler sur PHP en 2011, alors qu’il était encore au lycée, et qui est employé par JetBrains sur PhpStorm depuis 2019. En presque trois ans, il a apporté des contributions importantes à trois versions majeures, 7,4 PHP, 8,0 PHP et 8,1 PHP.

Cependant, aujourd’hui Popov a décidé de concentrer ses activités professionnelles sur LLVM. Il quitte JetBrains le 1er décembre et, s’il est peu probable qu’il cesse de contribuer à PHP, il aura beaucoup moins de temps à y consacrer.

Dans son dernier article de blog 2 – 1, Watkins explique comment ce départ imminent a accéléré le processus de formation de la PHP Fondation, en commentant également :

La Fondation représente une nouvelle façon de faire avancer le langage. Elle nous fournit le mécanisme qui nous permet d’augmenter le facteur d’autobus, afin que nous ne soyons jamais confrontés aux problèmes que nous rencontrons aujourd’hui, et que nous avons rencontrés par le passé. Il n’y a personne (à ma connaissance) qui attend de prendre la place de Nikita. Cependant, la Fondation nous donne un moyen de recruter des contributeurs volontaires, de payer pour leur formation et leur développement en tant qu’ingénieurs internes, afin de former un réel groupe d’ingénieurs.

Recruter une équipe d’ingénieur

En exhortant les contributeurs passés et actuels de PHP à postuler pour un travail rémunéré sur le projet, Watkins note également que la Fondation dispose d’un groupe de boursiers expérimentés dans tous les aspects de PHP et de son développement, qui seront disponibles pour encadrer toute personne engagée par la Fondation. Ces boursiers sont Rasmus Lerdorf, Dmitry Stogov, Joe Watkins, Sara Golemon, Derick Rethans, Sebastian Bergmann et Nikita Popov.

Je laisse le mot de la fin à Joe Watkins, qui déclare

La Fondation représente une excellente opportunité pour les développeurs internes en herbe et les développeurs expérimentés, une opportunité que nous n’avons jamais été en mesure d’offrir auparavant

Si vous êtes accroc au PHP, vous savez ce qu’il vous reste à faire…