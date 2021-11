Samsung vendra bientôt des chargeurs rapides de 45 W

L’un des domaines dans lesquels Samsung a pris du retard par rapport aux autres constructeurs Android est la charge rapide. En effet, Samsung n’a pas vraiment suivi les autres fabricants de smartphones lorsqu’il s’agit de la vitesse de charge, et la société ne propose toujours que 25 W sur ses derniers appareils des séries Galaxy S et Galaxy Z.

Alors que des constructeurs comme Xiaomi a déjà commercialisé la charge rapide à 120 W, les derniers et meilleurs flagships de Samsung, comme le Galaxy Z Fold 3, ne peuvent gérer que 25W. Mais, la saga de la charge lente pourrait bientôt changer. Des rumeurs indiquent que cela pourrait finalement changer avec la série Galaxy S22. Maintenant, un nouveau rapport suggère que Samsung pourrait travailler sur de nouveaux chargeurs plus rapides.

Selon WinFuture, Samsung prévoit de lancer deux nouveaux chargeurs rapides, dont le Samsung Power Adapter Trio (EP-T6530) et le Samsung 45W USB-C Power Adapter (EP-T4510). Le Power Adapter Trio, comme son nom l’indique, dispose de trois ports, permettant à l’utilisateur de charger trois appareils à la fois. Deux de ces ports sont de type USB-C, tandis que le troisième est un port USB-A traditionnel.

Le premier port USB-C du Power Adapter Trio permet une puissance de sortie maximale de 65 W, tandis que le deuxième et le troisième prennent en charge respectivement 25 W et 15 W. Il est peu probable que cela soit fourni avec un nouvel appareil à l’avenir, au lieu de cela, il sera probablement vendu séparément sur la boutique de Samsung.

Il est probable que l’option de 65 W soit destinée aux Chromebook et aux ordinateurs portables Windows de Samsung. En effet, aucun des smartphones Samsung sur le marché ne prend actuellement en charge une charge rapide de plus de 25 W. De même, nous n’avons trouvé aucune preuve que la prochaine série Galaxy S22 va se vanter d’un support de la charge rapide de 65 W.

L’autre adaptateur secteur de 45W offre, vous l’avez deviné, 45 W de puissance maximale par un port USB-C. Cet adaptateur mural de 45 W pourrait être celui qui sera annoncé et fourni avec la prochaine série Galaxy S22, mais il y a aussi une chance qu’il soit exclusif au Galaxy S22 Ultra.

Un lancement avec la gamme Galaxy S22 ?

Il est également important de garder à l’esprit que Samsung n’expédie plus les adaptateurs d’alimentation dans la boîte, mais la société offre certaines promotions pendant la période de précommande, et les Galaxy Buds 2, et le chargeur rapide peuvent faire partie d’un lot de précommande. Rien n’est encore définitif, alors assurez-vous de prendre tout cela avec des pincettes, car ce n’est rien de plus que de la spéculation à ce jour.

Quoi qu’il en soit, il serait formidable de voir Samsung soutenir des technologies de charge plus rapides, car la charge de 25 W n’est vraiment pas aussi rapide qu’il y a quelques années, surtout pas quand on le compare aux 30-60 et même 120 W qui sont pris en charge par OPPO, Xiaomi, OnePlus, et d’autres sociétés.