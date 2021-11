Apple a perdu des parts de marché des smartwatches au profit de Samsung au 3e trimestre

Les livraisons mondiales de smartwatches ont augmenté de 16 % au troisième trimestre de 2021 par rapport au trimestre précédent, selon les données du cabinet d’analyse Counterpoint Research.

Apple est resté le premier fournisseur, mais sa part a baissé de 10 % en un an, ce qui peut être partiellement attribué au fait que la dernière smartwatch de la société, la Apple Watch Series 7, a été lancée en octobre. Une autre raison apparente est que Samsung produit maintenant de meilleures smartwatches.

Samsung a été le plus grand gagnant du troisième trimestre et a réussi à augmenter considérablement ses expéditions. En termes de ventes, il s’agit d’un trimestre record pour le géant sud-coréen. Elle a détrôné Huawei de sa place de deuxième fournisseur et a réduit l’écart avec Apple.

Cela semble impliquer que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic de cette année, qui est la première à exécuter la plateforme Wear OS co-développée par Samsung et Google et qui offre un capteur de calcul du pourcentage de graisse corporelle, se porte exceptionnellement bien, mais Counterpoint s’empresse de noter que plus de 60 % du volume des ventes provient d’Amérique du Nord et d’Europe, où les modèles de milieu et haut de gamme sont les plus populaires.

Pour gagner de nouvelles parts de marché, notamment en Asie, la société prévoit de lancer des modèles de montres abordables d’ici 2 à 3 ans. À titre de comparaison, environ un tiers des smartwatches vendues au 3e trimestre 2021 coûtent moins de 100 euros.

Samsung devra probablement faire face à une concurrence féroce de la part de marques moins connues comme Noise et boAt, qui étaient les premier et deuxième sur le marché indien, et qui ont doublé leurs ventes par rapport au trimestre précédent.

Wear OS reprend du poil de la bête

Maintenant que les nouvelles montres de Samsung fonctionnent sous Wear OS et non Tizen, il n’est pas surprenant de voir que la part du premier a augmenté à 17 %, contre 3 % au troisième trimestre 2020. La part de marché de watchOS a chuté de 28 % à 22 %.

Amazfit a été le troisième fournisseur de montres au 3e trimestre, grâce à la popularité croissante de la marque en Europe. Imoo, propriété de BBK Electronics, était le quatrième fournisseur de montres le plus populaire au cours du trimestre et Huawei était le cinquième.