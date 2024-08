Accueil » Google introduit des extensions Gemini pour Keep, Tasks et Agenda

Google s’apprête à lancer de nouvelles extensions pour Gemini, son modèle d’intelligence artificielle conversationnelle. Ces extensions de Gemini permettront aux utilisateurs d’interagir avec divers services Google tels que Keep, Tasks et Agenda.

Découvertes lors d’une analyse approfondie d’un fichier APK, ces fonctionnalités ont été présentées pour la première fois lors de la conférence Google I/O en mai et pourraient offrir davantage de possibilités que celles dévoilées lors des premières présentations.

L’extension Google Keep permettra aux utilisateurs de créer de nouvelles notes et listes, d’ajouter des informations aux notes existantes et de modifier les listes en ajoutant ou en supprimant des éléments. Les utilisateurs pourront ainsi créer des notes et des listes à partir de zéro ou ajouter ou retirer des informations aux notes existantes simplement en donnant des instructions à Gemini.

L’extension Google Tasks offrira la possibilité de créer de nouvelles tâches, telles que des rappels, et de consulter les tâches existantes ainsi que leurs dates d’échéance via Gemini. Cette fonctionnalité simplifiera la gestion des tâches et des rappels pour les utilisateurs.

Avec l’extension Google Agenda, les utilisateurs pourront créer de nouveaux événements dans leur calendrier, consulter les événements à venir ou ceux d’une date spécifique, et modifier les événements existants par l’intermédiaire de Gemini. Cela facilitera la planification et la gestion des rendez-vous et des événements personnels.

Des fonctionnalités Gemini encore en développement

Bien que ces fonctionnalités soient encore en cours de développement, leur apparition dans l’analyse de l’APK laisse présager des améliorations significatives de la fonctionnalité de Gemini et de son intégration avec les autres services Google. Cependant, il est important de noter que certaines de ces fonctionnalités pourraient ne pas être incluses dans la version finale.

L’ajout de ces extensions pourrait rendre Gemini encore plus utiles pour les utilisateurs, en leur permettant de gérer plus efficacement leurs notes, tâches et événements calendaires. Cela démontre également l’engagement de Google à élargir les capacités de son modèle d’IA et à en faire une partie intégrante de son écosystème.

Bien que l’étendue complète des capacités de ces extensions reste à voir, leur potentiel impact est clair. Elles pourraient transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les services Google, rendant la gestion de divers aspects de leur vie plus facile et intuitive. Cela pourrait également rapprocher Gemini du niveau de fonctionnalité de l’Assistant Google, permettant ainsi à Gemini de devenir un véritable remplaçant à terme.