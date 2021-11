Le mode Mercenaires de Resident Evil 4 VR arrivera en 2022, selon une fuite

Une fuite vidéo suggère que Resident Evil 4 VR pourrait recevoir une mise à jour gratuite qui ajouterait le mode Mercenaires en 2022, comme l’a repéré par UploadVR.

Selon le rapport, une bande-annonce pour le mode Mercenaires, très demandé, est brièvement apparue sur la chaîne YouTube d’Oculus avant d’être retirée. Cependant, les utilisateurs ont réussi à sauvegarder la bande-annonce et à la rediffuser sur YouTube. La bande-annonce qui a fuité indique que le DLC The Mercenaries « arrivera en 2022 » en tant que « mise à jour gratuite de Meta Quest 2″.

La vidéo ne permet pas de savoir si le mode Mercenaires de « Resident Evil 4 VR » sera solo ou multijoueur.

Certains fans de la série ont été déçus de découvrir que Mercenaires n’était pas inclus dans RE4VR, qui vous met au défi de tuer des hordes d’ennemis et d’accumuler autant de points que possible avant que le chronomètre ne s’épuise. Comme le note UploadVR, le mode Mercenaires a été présent dans toutes les versions de RE4 — sauf dans RE4VR. Vous pouviez également trouver le mode dans RE3 : Nemesis, RE5, RE6, RE Village, et dans son propre spinoff RE : The Mercenaries 3D.

Dans le premier Resident Evil 4, le mode Mercenaires était disponible en tant que bonus déblocable après avoir terminé la campagne. Les deux autres bonus, Assignment Ada et Separate Ways, sont également absents de la version VR. Ce serait vraiment bien s’ils apparaissaient également, et pendant que l’on rêve, Resident Evil Village serait incroyable en VR.

Oculus devient Meta

Comme vous pouvez également le voir dans la bande-annonce qui a fait l’objet d’une fuite, Facebook (qui appartient maintenant à Meta), a remplacé « le Oculus Quest 2″ par son nouveau nom et son nouveau logo, l’appelant « Meta Quest 2 ». Le changement de marque s’est même étendu au site Web d’Oculus, où l’on peut voir le nom et le logo de Meta dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Meta prévoit de retirer progressivement la marque Oculus en 2022, juste à temps pour la potentielle sortie de The Mercenaries.