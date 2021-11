Le Xiaomi 12X devrait être lancé comme le flagship abordable de la société

Xiaomi s’apprête à présenter la série Xiaomi 12 pour laquelle nous avons vu un certain nombre de rumeurs et de fuites. La dernière à rejoindre la liste suggère qu’il pourrait y avoir un troisième smartphone dans la série, très probablement lancé comme le Xiaomi 12X. Il pourrait s’agir d’un smartphone semi-premium, qui pourrait attirer les potentiels clients qui ne veulent pas dépenser beaucoup pour leur prochain smartphone.

Le célèbre informateur Kacper Skrzypek a repéré le Xiaomi 12X dans une liste de la base de données IMEI. L’appareil porte le nom de code « Psyche » et le numéro de modèle « 2 112 123 AG ». Il est suggéré que la dernière lettre « G » fait allusion à sa disponibilité mondiale.

Le Xiaomi 12X pourrait succéder au Mi 11X qui a été lancé plus tôt cette année. Il y a également une similitude dans la fiche technique des deux appareils. Selon Skrzypek, le Xiaomi 12X serait alimenté par la puce Snapdragon 870 de Qualcomm, et serait doté d’un écran AMOLED HDR10 d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il semble toutefois que la taille de l’écran soit légèrement plus grande (6,68 pouces).

Say “hello” to the #Xiaomi12X (codename: psyche, not for India).

Snapdragon 870, 50 Mpx main camera, display 145.4 x 65.4 mm (6,28″) AMOLED HDR10 FOD 120Hz FullHD+ (1080×2400) pic.twitter.com/WOjat1mPnB — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) November 18, 2021

Un autre changement majeur que nous pourrions voir est la taille du smartphone. Il est suggéré que le Xiaomi 12X mesurera 145,4 x 65,4 mm, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un châssis compact.

Le département de la caméra pourrait également voir quelques changements, et il pourrait y avoir une caméra principale de 50 mégapixels par opposition à la caméra primaire de 48 mégapixels vue sur le Mi 11X. D’autres détails sont encore inconnus, y compris le prix. Bien que, nous pouvons nous attendre à ce que le smartphone ait un prix analogue à celui de son prédécesseur.

De puissants smartphones

Quant aux autres smartphones de la série Xiaomi 12, nous pouvons nous attendre à voir le Xiaomi 12 standard et le Xiaomi 12 Ultra haut de gamme. Les deux smartphones pourraient se vanter de la nouvelle puce Snapdragon 898, avec de meilleures caméras, et davantage de détails. Il pourrait également y avoir une version améliorée du Xiaomi 12 Ultra.

Malheureusement, il ne s’agit là que de rumeurs.