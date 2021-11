Microsoft Edge se dote de fonctionnalités de suivi des prix

À l’approche de la période des fêtes de fin d’année, alors que les acheteurs recherchent les meilleures offres sur le Web, Microsoft propose des moyens de les aider. La société a annoncé de nouveaux moyens par lesquels le navigateur Edge peut vous aider à faire vos achats de Noël.

La principale nouvelle fonctionnalité est intégrée à Microsoft Edge et apparaîtra lorsque vous naviguerez dans les listes de produits en ligne. Edge pourra bientôt vous aider à garder un œil sur les produits que vous avez récemment consultés, et vous alerter sur les changements de prix. Cette fonction s’associe à des fonctions existantes telles que la comparaison des prix, l’historique des prix et le remplissage automatique des coupons pour vous permettre de gagner non seulement de l’argent, mais aussi du temps lorsque vous consultez des listes de produits.

« Vous n’aurez qu’à naviguer comme vous le feriez normalement, et Microsoft Edge vous indiquera si le prix des articles que vous avez consultés récemment a changé », explique Liat Ben-Zur, un dirigeant de Microsoft travaillant sur l’initiative « Modern Life » de la société.

Microsoft est consciente que les gens ne recherchent pas toujours les bonnes affaires sur leur ordinateur. De plus en plus de personnes utilisent des smartphones pour faire leurs achats, c’est pourquoi les outils intégrés de comparaison et d’historique des prix de Edge sont désormais disponibles sur Android.

« Désormais, vous pouvez être sûr d’avoir le meilleur prix pour le cadeau que votre enfant doit absolument avoir, et vous pouvez également planifier vos futurs achats grâce à l’historique des prix, le tout à partir de votre smartphone Android », a déclaré Liat Ben-Zur.

Mode d’efficacité et des fonctionnalités axées sur les performances et la sécurité

Microsoft a également détaillé certaines fonctionnalités de Edge axées sur les performances et la sécurité des mots de passe, qui peuvent être importantes lors des achats de Noël. La mise à jour facile est une nouvelle fonction pilotée dans la page des paramètres de mot de passe dans Edge qui facilitera la mise à jour de vos mots de passe si l’un d’eux est compromis.

Il y a aussi le nouveau mode d’efficacité de Microsoft Edge. Dans ce mode, Edge peut réduire l’utilisation du CPU et de la RAM lorsque la batterie de votre ordinateur portable est trop faible. Cela peut prolonger la durée de vie de la batterie et vous aider à faire plus de choses pendant vos déplacements et lorsque vous êtes débranché du mur. Le mode Efficacité a commencé à être déployé dans la version 95 de Edge en octobre.