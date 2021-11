Apple travaillerait avec le framework SportsKit pour améliorer le streaming sportif sur l’Apple TV

Pour les fans de sport, le widget SportsKit de l’écran d’accueil fournira des mises à jour de vos matchs préférés en temps réel. En outre, Siri vous aidera à connaître les scores et étendra même son service à tvOS et iOS.

Au début du lancement d’iOS 15.2 en octobre, la source a réussi à voir le framework, pourtant il n’y a pas assez de détails pour le moment. Bien qu’il n’y ait pas encore d’informations sur sa phase de développement, on peut supposer que ce framework de streaming sportif pourrait être intégré à l’application Apple TV et à d’autres widgets connexes .

Apple se penche probablement sur le développement de son framework de streaming sportif pour ses applications Apple TV suite aux rumeurs entourant un framework SportsKit. Le géant de Cupertino est de plus en plus intéressé par l’apport de contenu sportif pour ses applications IOS et tvOS, selon le dernier rapport.