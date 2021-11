Les téléviseurs connectés webOS de LG auront bientôt une application NVIDIA GeForce NOW

LG est manifestement très sérieuse lorsqu’il s’agit d’étendre son royaume des téléviseurs connectés, non seulement en matière de matériel, mais aussi de logiciels. En plus d’ajouter de nouvelles applications et de nouveaux services à ses téléviseurs connectés, comme Apple TV+ et la prise en charge d’AirPlay 2, LG a également commencé à accorder des licences pour sa plateforme webOS à d’autres fabricants.

La plupart de ces nouvelles fonctionnalités tournent autour des loisirs « passifs », mais cette nouvelle fonctionnalité s’aventure dans le domaine du contenu interactif, avec l’arrivée prochaine du streaming de jeux GeForce NOW de NVIDIA sur certains téléviseurs connectés LG.

Il existe deux ou trois grandes plateformes de streaming de jeux de nos jours, mais NVIDIA jouait déjà avec cette possibilité bien avant que Google ne révèle sa propre approche avec Stadia. GeForce NOW est sorti de sa phase bêta un peu plus tard, mais il fut également l’un des services installés sur un plus grand nombre d’appareils.

Outre les appareils mobiles, les ordinateurs et les consoles, GeForce NOW arrive également sur les téléviseurs connectés, du moins ceux qui fonctionnent sous webOS de LG.

Certains modèles 2021 des téléviseurs 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell de LG sur 80 marchés pourront bientôt tester une version bêta de l’application GeForce NOW qui arrive cette semaine. Bien sûr, la disponibilité dépend toujours de la disponibilité effective du service dans certains pays. En outre, les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter des capacités matérielles de leur téléviseur, car l’intérêt du streaming de jeux est de décharger le traitement lourd sur des ordinateurs distants.

De puissants téléviseurs

Ces ordinateurs distants utilisent la carte graphique RTX de NVIDIA pour diffuser des jeux 1080p fluides à 60 fps, avec des effets de ray tracing. Cela dit, cette fonctionnalité particulière nécessite un abonnement payant.

LG fait naturellement la promotion des caractéristiques de ses téléviseurs, comme les noirs profonds de ses téléviseurs OLED et les temps de réponse rapides de 1 ms pour combattre le décalage des saisies. Il sera curieux de voir comment la qualité de l’image se terminera puisqu’elle devra être mise à l’échelle sur les téléviseurs 2K et 4K. LG ne dit pas non plus si cette application sera exclusive aux téléviseurs connectés LG ou si elle sera éventuellement disponible sur les téléviseurs webOS de tiers.

NVIDIA prévoit d’améliorer l’actuelle application en publiant des mises à jour en partenariat avec LG jusqu’en 2022.