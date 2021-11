La limite de participants aux appels Google Meet est désormais portée à 500 personnes

Avez-vous déjà pensé que vous êtes trop nombreux à participer à une réunion en ligne Google Meet ? Eh bien, Google s’efforce maintenant de rendre la chose encore plus possible pour qu’encore plus de personnes puissent s’y joindre. Selon Android Police, le nombre de participants à une conférence Google Meet est désormais limité à 500 personnes par réunion en ligne. Ce changement a été annoncé dans un article de blog de Google Workspace.

Cependant, il y a un hic. Le nouveau changement de limites est disponible pour les abonnés de Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Education Plus, qui sont des abonnements parfaits pour une petite ou moyenne entreprise. Désormais, ces niveaux permettent d’accueillir jusqu’à 500 participants dans un seul appel Google Meet.

La précédente limite était fixée à 250 participants pour les clients Enterprise, qui est le niveau le plus cher.

Cependant, les autres clients de Workspace et de G Suite sont toujours limités à 100 participants par salle, tout comme les clients gratuits. D’autre part, les clients Enterprise qui ont besoin d’encore plus de personnes pour participer à l’appel peuvent envisager de diffuser la session en direct, ce qui permet d’accueillir jusqu’à 100 000 spectateurs. Toutefois, l’interactivité de ces téléspectateurs est limitée.

Le changement est maintenant disponible pour de nombreux clients de Google Workspace et un déploiement complet devrait être réalisé d’ici demain.

Tous les services veulent vous attirer

Le nombre de personnes travaillant à domicile n’ayant jamais été aussi élevé, Google, Microsoft, Zoom et d’autres fabricants de logiciels de vidéoconférence ont régulièrement augmenté le nombre maximal de participants autorisés à participer à un appel vidéo. Par exemple, en août dernier, Microsoft a annoncé qu’elle allait augmenter le nombre de participants aux réunions Teams pour les organisations gouvernementales américaines à 25 000 personnes sur le bureau, alors qu’un total de 1 000 personnes peut participer à une réunion normale en utilisant ce service.

Zoom, quant à lui, permet à un maximum de 500 ou 1 000 participants de prendre part à une réunion sur sa plateforme. Toutefois, les utilisateurs doivent disposer d’un abonnement Pro ou Business et acheter le module complémentaire Grande réunion, à partir de 50 euros par mois, pour avoir 1 000 participants. Les utilisateurs de l’offre Enterprise peuvent toutefois accueillir jusqu’à 500 participants sans acheter le module complémentaire, tandis que ceux de l’offre Business peuvent accueillir jusqu’à 300 participants.