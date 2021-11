Windows 11 s’enrichit d’un nouveau lecteur multimédia, une mise à jour attendue depuis longtemps

Comme tout autre système d’exploitation, Windows a toujours été livré avec son ensemble d’utilitaires de première partie pour les besoins les plus élémentaires, des calculatrices aux lecteurs multimédias en passant par les outils de dessin. La plupart d’entre eux n’ont pas connu de mise à jour notable depuis des années, voire des décennies, comme le vénérable Microsoft Paint qui est resté le même depuis 2012 jusqu’à récemment. Il semble que la prochaine « vieille » application à bénéficier d’un lifting sera Media Player, qui redeviendra enfin le lecteur audio et vidéo unifié de Windows.

Après qu’une capture d’écran dans un webcast Windows Insider ait suggéré son existence en septembre, Microsoft vient officiellement d’annoncer un nouveau lecteur multimédia pour Windows 11.

Déployé en premier lieu auprès des bêta-testeurs inscrits dans le canal Dev du programme Windows Insider, le nouveau lecteur multimédia est conçu pour rendre le visionnage de votre contenu multimédia plus agréable sur Windows 11. Par rapport à l’ancien lecteur multimédia Groove de Windows 11, vous devriez remarquer une interface utilisateur plus propre et plus conforme aux autres expériences de base de Windows 11, comme la nouvelle application Horloge, ainsi que Paint. Par exemple, la barre d’état en bas de l’écran est maintenant plus propre et plus étroite.

Le nouveau lecteur multimédia dispose également d’une bibliothèque musicale complète. Selon Microsoft, cette bibliothèque devrait vous permettre de « parcourir et lire rapidement de la musique, ainsi que de créer et gérer des listes de lecture ». Si vous utilisez déjà le lecteur Groove Musique par défaut dans Windows 11, alors vous serez migré vers la nouvelle expérience. L’ancienne application Groove Musique est en voie de disparition, et une mise à jour vers le nouveau lecteur multimédia la remplacera. Vous pouvez également personnaliser le lecteur multimédia et lui indiquer où chercher du contenu.

Parmi les autres changements apportés par ce nouveau lecteur multimédia, citons les pochettes d’album et les images des artistes. Microsoft propose même un nouveau mini-lecteur qui comprendra une prise en charge complète de la navigation, de la gestion et du visionnage de votre collection de vidéos locales.

Ce n’est pas parce que Microsoft propose un nouveau lecteur multimédia dans Windows 11 que l’ancien lecteur disparaîtra. L’entreprise prévoit toujours de prendre en charge le lecteur Windows Media Player, qui existe depuis Windows XP. Vous pouvez le trouver dans la section Outils Windows. L’entreprise souhaite recevoir des commentaires sur la nouvelle expérience, qui est encore une version bêta précoce.

Encore une version bêta

Si vous l’essayez aujourd’hui, il se peut que vous trouviez encore quelques bugs. Microsoft indique qu’il existe un problème empêchant la lecture des médias à partir d’emplacements réseau, et quelques problèmes d’affichage des métadonnées des albums. La première version de l’application pourrait également ne pas respecter votre thème Windows.

De futures mises à jour seront apportées à ce lecteur multimédia, afin que vous puissiez parcourir vos collections de musique et de vidéos et gérer votre file d’attente de lecture. Ces mises à jour pourraient d’abord être déployées en version bêta. Tous les autres utilisateurs peuvent s’attendre à voir le nouveau lecteur multimédia dans la version normale de Windows 11 dans quelques semaines ou mois.