Microsoft va désormais mettre à jour Windows 10 chaque année avec de nouvelles fonctionnalités

Microsoft indique qu’elle prévoit de mettre à jour Windows 10 chaque année avec toutes les futures mises à jour de fonctionnalités. À partir d’aujourd’hui, Microsoft publie la mise à jour Windows 10 November 2021 Update, et la prochaine mise à jour majeure après celle-ci sera disponible plus tard en 2022. Cette cadence de mise à jour correspond à celle utilisée par Windows 11, qui introduira également de nouvelles fonctionnalités sur une base annuelle.

« Nous allons passer à une nouvelle cadence de mise à jour de Windows 10 pour nous aligner sur la cadence de Windows 11, en ciblant des mises à jour de fonctionnalités annuelles », explique John Cable, responsable du service et de la livraison de Windows chez Microsoft. « La prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 est prévue pour le deuxième semestre de 2022 ».

L’engagement de Microsoft à l’égard des futures mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 intervient après que la société ait été discrète sur ses plans lors de l’annonce de Windows 11 plus tôt cette année. Cependant, il n’est toujours pas clair ce que Microsoft apportera à Windows 10 à l’avenir.

La mise à jour November 2021 Update est très mineure, la seule caractéristique remarquable pour les utilisateurs étant la prise en charge du calcul par le GPU dans le Windows Subsystem for Linux (WSL). Microsoft a également déjà commencé à déployer le nouveau Microsoft Store sur les appareils Windows 10 au début du mois.

Au début du mois, Windows 10 a reçu le Microsoft Store remanié par le biais du programme Insider — le même que celui avec lequel 11 a été lancé — tandis qu’il a été déployé pour la mise à jour de novembre 2021 pour tous les autres. Et en avril, il a été annoncé que DirectX 12 ne serait pas lié aux mises à jour de Windows 10, mais serait disponible pour toutes les versions du système d’exploitation.

Microsoft encourage le passage à Windows 11

La plupart des plans de Microsoft pour Windows concernent naturellement Windows 11, mais la société prendra en charge au moins une version de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. Nous pourrions voir deux ou peut-être trois mises à jour de fonctionnalités de Windows 10 jusqu’à sa date de fin de support, mais elles ne seront probablement plus significatives.

Microsoft accélère également le déploiement de Windows 11 aujourd’hui. « Sur la base de l’expérience positive de mise à jour du déploiement et des commentaires des utilisateurs que nous avons vus à ce jour, nous avançons le rythme du déploiement plus rapidement que nous l’avions prévu, et nous rendons maintenant la mise à niveau de Windows 11 plus largement disponible pour les appareils Windows 10 éligibles », déclare Cable.

Microsoft semble encourager les utilisateurs de Windows 10 à effectuer la mise à niveau par le biais de l’application PC Health Check sur leurs appareils, permettant à ceux qui l’utilisent de voir s’ils peuvent exécuter Windows 11. Mais il n’en reste pas moins que beaucoup de ces appareils ne sont pas en mesure de faire la transition grâce à des exigences assez strictes. Il est donc important pour le géant de la technologie de ne pas aliéner les utilisateurs actuels de Windows 10, et la meilleure façon de le faire est de s’assurer qu’ils reçoivent toujours un soutien complet à l’avenir.