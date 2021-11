Le Honor 60 pourrait arriver bientôt ... juste après le Honor 50

Un an jour pour jour, à l’heure où j’écris ces lignes, Huawei a annoncé qu’elle allait vendre sa sous-marque Honor à une nouvelle société appelée Shenzen Zhixin New Information Technology. L’objectif était de permettre à la marque Honor de réadopter les services mobiles de Google, qu’elle a été contrainte d’abandonner dans le cadre de l’interdiction de Huawei.

La fuite nous donne également une idée plus claire des vitesses de charge, avec le Honor 60 SE qui devrait offrir une charge de 40W et le Honor 60/60 Pro optant pour des vitesses plus élevées de 60 W . Le Honor 50 Pro, exclusif à la Chine, offre déjà des vitesses de 100 W, mais il ne semble pas qu’il va continuer à offrir cela dans sa série 60.