La gamme de smartphones et les plans de production de Samsung pour 2022 divulgués ?

Ce n’est peut-être pas toujours le cas, mais les grandes entreprises technologiques définissent généralement leurs stratégies de lancement de produits des années avant de les proposer aux utilisateurs finaux. C’est pourquoi il n’est pas totalement impossible, par exemple, pour un initié bien informé, d’anticiper les mises à niveau et les révisions de design qu’Apple pourrait préparer pour l’iPhone 15 de 2023 ou même l’iPhone 16 de 2024.

Bien sûr, divers plans peuvent changer jusqu’à la toute dernière minute, sous l’influence de n’importe quoi, de la demande d’un certain produit existant à un problème mondial comme la pénurie généralisée de puces et la montée en puissance plus rapide que prévu d’un segment naissant.

En l’occurrence, Samsung a sans doute eu un moment où elle envisageait encore le lancement du Galaxy Note 21 en 2021, sans parler du nombre de fois où la société aurait revu le calendrier du Galaxy S21 FE. Bien que cela devrait suffire à vous convaincre de prendre la feuille de route 2022 divulguée avec de grosses pincettes, il est toujours intéressant de jeter un coup d’œil si tôt dans le processus de développement du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4, par exemple.

33 millions de Galaxy S22

Si les prévisions actuelles du géant technologique se confirment, la famille Galaxy S22, qui approche à grands pas, devra être fabriquée à environ 33 millions d’exemplaires (combinés) pour satisfaire la demande mondiale. Ce chiffre grimpe à près de 40 millions si l’on tient également compte du Galaxy S22 Fan Edition, qui pourrait voir le jour dès le troisième trimestre 2022 malgré les innombrables retards du S21 FE.

Il est intéressant de noter que Samsung reste très optimiste quant aux perspectives de ce flagship à valeur 5G tardive, visant à produire plus de 9 millions d’unités à distribuer sur certains marchés seulement à partir de janvier. En fait, le Galaxy S21 FE pourrait s’avérer plus populaire que le Galaxy S22+ 5G (nettement plus cher).

Avec seulement 7,9 millions d’unités, le membre de taille moyenne de la liste S22 pourrait se retrouver entre le Galaxy S22 compact et vraisemblablement à un prix raisonnable, et le Galaxy S22 Ultra, un smartphone ultra haut de gamme avec un S Pen intégré.

Toujours un focus sur les smartphones pliables

En parlant de niche, les objectifs de production des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 de Samsung se situent actuellement respectivement à 2,9 et 6,9 millions d’unités, tandis que les Z Fold 3 et Z Flip 3 devraient eux-mêmes représenter un total de 3,2 millions d’unités en 2022. Cela souligne une fois de plus le potentiel en pleine croissance des appareils pliables, même si cela ne dépasse toujours pas l’objectif de production de 14,1 millions fixé pour le seul Galaxy S22″ standard ».

Enfin, c’est peut-être le moment d’acheter le S21+ ou le S21 Ultra (si vous pouvez encore les trouver quelque part), car leur production combinée pour 2022 devrait se situer à un niveau microscopique de 300 000 unités, contre 2,7 millions pour le S21 « standard » et 3,3 millions pour le S20 FE (en variantes 4G LTE et 5G).

Ce n’est pas pour rien qu’Apple est le roi des profits des smartphones et que Samsung… ne l’est pas. Les seuls modèles Galaxy régulièrement capables de rivaliser avec les iPhone les plus récents en termes de chiffres de vente font partie de la famille A à bas prix, et cela ne devrait pas changer dans un proche avenir.

Encore du lourd pour le marché de milieu de gamme

Le Galaxy A13 d’entrée de gamme devrait suivre de près le modèle intermédiaire A53 doté de la 5G dans le classement des meilleures ventes d’Android l’année prochaine, avec respectivement 27 et 28 millions d’unités, tandis que le Galaxy A33 5G devrait arriver en troisième position, avec un nombre impressionnant de 23 millions d’unités.

Au total, Samsung veut fabriquer plus de 330 millions de smartphones en 2022, dont près de 270 millions sont des modèles bas et de milieu de gamme. Cela représente environ 80 % du total, ce qui n’est pas très réjouissant du point de vue de la rentabilité de la division.

Un autre chiffre intéressant rapporté par les médias coréens aujourd’hui est le 52. C’est apparemment le nombre de modèles qui figureront dans la gamme de smartphones de Samsung en 2022, bien que ce chiffre doit inclure à la fois les nouvelles versions et les anciens modèles qui devraient encore être en production.