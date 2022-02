L’application Project Relate de Google vise à faciliter la communication des personnes souffrant de troubles de la parole

Google recherche actuellement de l’aide pour développer une application Android visant à offrir aux personnes souffrant de troubles de la parole davantage d’options pour communiquer.

L’application s’appelle Project Relate, et elle est censée donner une transcription et une synthèse vocales qui pourraient permettre aux utilisateurs de se faire comprendre plus facilement.

L’application descend du projet Euphonia, qui a été annoncé en 2019. Google a ensuite publié certaines de ses recherches pour ce projet. L’effort a été mené par Dimitri Kanevsky, chercheur scientifique de Google, qui souffre de troubles de la parole. Il a apporté des connaissances de première main à la solution qui repose sur l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, l’un des principaux partenaires du Project Relate et des utilisateurs de l’application est Aubrie Lee, qui fait partie de l’équipe de marketing et qui souffre également d’un trouble de la parole causé par une dystrophie musculaire, ce qui fait qu’elle a du mal à se faire comprendre des autres personnes et des autres applications.

Le fait est que les moteurs de reconnaissance vocale ont besoin de beaucoup de discours enregistrés pour apprendre à les interpréter correctement, et que les données sont biaisées en faveur des modèles de discours courants, selon Engadget. Les personnes ayant un fort accent ne sont pas représentées dans ces ensembles de données, ce qui signifie qu’elles ne sont pas comprises non plus. De plus, les personnes souffrant de troubles de la parole ne sont pas non plus incluses, ce qui rend difficile l’utilisation des appareils à commande vocale d’usage courant.

Selon The Verge, de nombreuses entreprises qui créent cette technologie apportent des améliorations au système afin de comprendre les langues aux accents lourds.

Trois fonctionnalités principales de l’application

Toutefois, la collecte et l’analyse des modèles vocaux individualisés des personnes souffrant de troubles de la parole et d’autres handicaps nécessitent un effort différent. Chaque voix est différente, mais les modèles peu communs et uniques, comme ceux résultant d’un accident vasculaire cérébral ou d’une blessure, peuvent être très difficiles à comprendre de manière fiable par un système d’apprentissage automatique.

Le Project Relate est un meilleur outil de transcription vocale pour les personnes souffrant de troubles de la parole. Il dispose d’une option « Écoute » qui transforme le discours de l’utilisateur en texte, afin qu’il puisse être publié ailleurs ou lu par d’autres personnes. L’option « Répétition » écoute d’abord la voix puis répète ce qui vient d’être dit de manière plus claire. L’option « Assistant » permet de transmettre le discours transcrit à l’assistant Google afin que les utilisateurs puissent effectuer des tâches courantes, comme poser des questions sur certains sujets ou écouter de la musique.

Google recherche des volontaires

Pour activer ces capacités, les travaux de Google ont d’abord consisté à collecter des données, et à cette fin, les chercheurs ont déclaré que Google avait créé une base de données de plus d’un million d’échantillons de paroles prononcées par des volontaires. Cette base a été utilisée pour former ce que l’on appelle le niveau d’intelligence de base de l’IA de reconnaissance vocale. Cependant, comme tout autre système ML, plus les données sont nombreuses, plus elles sont spécifiques aux personnes qui les utilisent, ce qui les rend plus utiles.

L’entreprise recrute quelques testeurs du monde réel qui peuvent utiliser l’application régulièrement. Les volontaires seront invités à enregistrer quelques phrases qui seront intégrées au modèle vocal de Google afin de s’adapter aux modèles vocaux du système.

Si vous pensez que cette application pourrait être utile dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous inscrire comme potentiel volontaire et contribuer à façonner l’application qui pourra être utilisée par tous.