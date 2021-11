Instagram teste une fonctionnalité tant attendue : « Faites une pause »

Vous savez ce que c’est. Vous allumez Instagram pour jeter un coup d’œil « rapide » aux dernières publications et, en quelques secondes, vous vous retrouvez complètement immergé dans le flux de contenu sans fin. Puis vous levez les yeux et 3 heures se sont écoulées.

Instagram a maintenant déclaré vouloir vous encourager à réfléchir davantage au temps que vous passez sur l’application. En effet, lorsque l’entreprise elle-même suggère que vous pourriez penser à faire autre chose que de regarder les publications Instagram, il est vraiment temps d’y prêter attention. Pour vous encourager à mieux gérer votre temps sur Instagram, l’entreprise teste une nouvelle fonctionnalité.

Le responsable d’Instagram Adam Mosseri a déclaré mercredi que la plateforme testait la fonctionnalité « Faites une pause » tant attendue pour donner aux utilisateurs des rappels lorsqu’ils ont passé un long moment sur la plateforme.

« Cela fait ce que vous pensez que cela fait », a déclaré Mosseri dans une vidéo postée sur Twitter. « Si vous optez pour cette fonctionnalité, elle vous encourage à faire une pause sur Instagram après avoir passé un certain temps sur l’application ; 10, 20 ou 30 minutes », a-t-il ajouté.

La fonctionnalité fait « partie d’un effort plus large pour essayer de donner aux gens davantage de contrôle sur leur expérience d’Instagram », a ajouté Mosseri. « En fin de compte, vous savez ce qui est le mieux pour vous quand il s’agit de la façon dont vous utilisez l’application. Et nous voulons nous assurer que nous fournissons des outils pour que vous puissiez façonner Instagram en fonction de ce qui vous convient ».

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

—Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021