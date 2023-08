Spotify propose des podcasts exclusifs aux utilisateurs grâce à l’intégration de Patreon

Spotify est l’entreprise la plus récente qui commence à offrir des incitations financières aux créateurs de contenu. Le service de streaming musical Spotify a annoncé cette semaine qu’il avait ajouté l’intégration de Patreon pour permettre aux créateurs de monétiser leur contenu par le biais de podcasts exclusifs.

Patreon, une plateforme d’adhésion qui offre aux créateurs de contenu les outils commerciaux nécessaires pour gérer un service d’abonnement, a été au cœur d’une controverse au début du mois lorsque des problèmes techniques majeurs ont entraîné une interruption des paiements et l’annulation d’abonnements.

Heureusement pour les millions de créateurs qui utilisent la plateforme, ces problèmes ont été résolus (du moins pour un grand nombre d’entre eux).

À partir d’aujourd’hui, il est possible de connecter les comptes Spotify et Patreon pour accéder à des podcasts exclusifs aux abonnés à partir de l’application du service de streaming musical. Cette initiative fait suite à l’annonce faite par Spotify en mars dernier de son partenariat avec Patreon pour permettre aux créateurs de publier leurs flux d’abonnés sur Spotify via son API.

« De nombreux podcasteurs utilisent Patreon pour communiquer avec leurs fans et, pour la première fois, ils peuvent relier leurs comptes afin que les fans puissent accéder à leurs émissions et les écouter sur Spotify. Ce partenariat donne aux podcasteurs une nouvelle opportunité d’atteindre l’audience mondiale de Spotify, plus de 551 millions d’utilisateurs, afin d’augmenter leurs revenus et de développer leur émission”, a déclaré Gustav Söderström, coprésident et Chief Product and Technology Officer de Spotify.

Une situation gagnant-gagnant

L’intégration de Patreon a été testée pendant des mois par Spotify, et certains créateurs ont participé à un programme bêta qui les a aidés à promouvoir et à gagner de nouveaux membres pour leur Patreon à travers Spotify.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Spotify pourront écouter tous leurs contenus préférés en un seul endroit, tandis que les podcasteurs Patreon bénéficieront d’une nouvelle audience sur Spotify. Ce nouveau partenariat semble être une situation gagnant-gagnant, du moins sur le papier.