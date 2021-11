Windows 11 facilite le partage de l’écran dans le cadre de Microsoft Teams

by

Microsoft fait de Microsoft Teams un citoyen de première classe du monde Windows 11. Ainsi, en plus de l’intégration des chats directement dans la barre des tâches, la société a également annoncé une capacité à mettre rapidement en sourdine et à couper le son d’un appel de réunion actif.

Désormais, Microsoft va bientôt ajouter une nouvelle intégration utile de Microsoft Teams dans Windows 11. Le géant du logiciel a commencé à tester une fonctionnalité de Windows 11 qui permettra aux utilisateurs de Teams de survoler les fenêtres ouvertes dans la barre des tâches et de partager rapidement le contenu de la fenêtre lors d’un appel Microsoft Teams.

Le partage d’écran sera ainsi beaucoup plus facile pour Teams et d’autres applications de communication sous Windows 11. Ainsi, lorsque vous survolez une fenêtre dans la barre des tâches, vous devriez maintenant voir une option appelée « Partager cette fenêtre », qui, lorsqu’elle est cliquée, la partage automatiquement dans un appel Microsoft Teams actif.

Microsoft teste initialement cette fonctionnalité avec Microsoft Teams pour les comptes scolaires et professionnels plutôt qu’avec la version grand public intégrée de Teams dans Windows 11. « Cela signifie que tout le monde ne verra pas cela immédiatement avec ses appels Teams », explique Amanda Langowski, responsable du programme Windows Insider de Microsoft. « Nous prévoyons d’apporter cela à Chat à partir de Microsoft Teams (Microsoft Teams for Home) plus tard ».

La bonne nouvelle est que cela ne sera pas limité à Microsoft Teams, non plus. « D’autres applications de communication peuvent également ajouter cette capacité à leurs applications », explique Langowski. « La capacité de partager votre appel de réunion ne s’applique qu’à votre appel de réunion en cours ».

Une ouverture pour les applications tierces

Cela signifie que des applications comme Slack ou Zoom pourraient intégrer cette fonctionnalité et rendre beaucoup plus facile pour les utilisateurs de Windows 11 de partager ce qui est sur leur écran pendant les appels vidéo. On ne sait pas exactement quand Microsoft proposera cette fonctionnalité dans Windows 11, mais il est probable qu’elle apparaisse au début de 2022, étant donné le calendrier des tests.

Microsoft ne teste également cette fonctionnalité qu’avec un sous-ensemble de membres Windows Insider, de sorte que le fait d’avoir les builds du canal Dev de Windows 11 installés ne garantit pas que vous serez en mesure de la tester dès maintenant.