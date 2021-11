Dans un geste significatif qui pourrait potentiellement changer le comportement des spectateurs sur la plateforme, YouTube a décidé de supprimer le compteur des « Je n’aime pas » (progressivement, selon YouTube) des vidéos. Cependant, le bouton de désapprobations ne disparaît pas, et le compteur sera désormais visible uniquement par le créateur.

Ainsi, à l’avenir, les internautes pourront choisir de ne pas aimer une vidéo sans voir le nombre d’appréciations qu’elle a reçues.

YouTube rend le décompte privé afin d’éviter d’être la cible d’attaques ou de harcèlement par dégoût, et de promouvoir « des interactions respectueuses entre les spectateurs et les créateurs », comme le dit l’entreprise. Comme indiqué ci-dessus, ce changement n’affectera pas les créateurs de YouTube. Les créateurs peuvent continuer à voir le nombre exact d’appréciations dans YouTube Studio pour savoir comment leur contenu se comporte sur la plateforme.

Cette décision ne tombe pas du ciel. En effet, cette annonce intervient après que YouTube a mené une expérience visant à masquer le nombre de désapprobations auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Au cours de cette expérience, le géant du streaming appartenant à Google a constaté une réduction du comportement d’attaque des désapprobations. En outre, il a également constaté que cette désapprobation ciblée se produit davantage sur les chaînes de petits créateurs.

« Nous avons entendu pendant l’expérience que certains d’entre vous ont utilisé le nombre de désapprobations du public pour décider de regarder ou non une vidéo. Nous savons que vous n’êtes peut-être pas d’accord avec cette décision, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour la plateforme », a écrit l’entreprise dans un article de blog.

Protéger les petits créateurs

Puisque YouTube n’affichera plus le nombre de désapprobations, YouTube Rewind 2018 entrera dans l’histoire comme la vidéo YouTube la plus détestée de tous les temps. Selon Wikipédia, YouTube Rewind 2018 a recueilli 19,67 désapprobations (et seulement 3 millions de likes) avant que le compte ne devienne privé. En parlant de Rewind, l’entreprise a également décidé d’arrêter de faire des vidéos Rewind de fin d’année plus tôt cette année.

Si la décision de YouTube de cacher le décompte des désapprobations aide les créateurs, elle rendra inévitablement assez difficile pour les spectateurs de décider si une vidéo vaut le temps d’être regardé, surtout s’il s’agit d’une vidéo éducative comme les tutoriels. Bien que YouTube ne soit pas d’accord, cela pourrait également amener les escrocs à profiter de la situation pour paraître légitimes.

Néanmoins, il est difficile de contester l’argument de YouTube selon lequel il veut protéger les petits créateurs contre les foules de harcèlement. Il est facile d’imaginer des solutions de contournement pour lutter contre ce comportement, notamment l’obligation de fournir des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles vous n’aimez pas la vidéo ou le fait de griser le bouton jusqu’à ce que vous ayez regardé une certaine quantité de la vidéo.