Netflix Games est disponible sur votre iPhone et votre iPad

Netflix vient de proposer son nouveau service de jeux, Netflix Games, à tous ses abonnés sur Android, mais il est désormais officiellement disponible sur iOS. Le service donne aux utilisateurs l’accès à une sélection limitée de jeux mobiles sans publicité ni achat in-app. Pour rappel, Netflix Games, inclus dans l’abonnement à Netflix, permet aux utilisateurs de jouer à une poignée de jeux sur leurs appareils mobiles.

L’accès aux jeux sur Netflix nécessite un abonnement Netflix, et il n’y a pas de publicités, de frais supplémentaires ou d’achats in-app, ce qui est le mode de fonctionnement du service de jeux d’Apple, Apple Arcade. Netflix publie chaque jeu en tant qu’application individuelle sur l’App Store tout en permettant aux utilisateurs de voir le catalogue complet des jeux dans l’application Netflix, ce qui est tout à fait conforme aux règles de l’App Store d’Apple pour les services de jeux par abonnement.

Un tweet de Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, confirme que les 5 jeux lors du lancement sont déjà disponibles en téléchargement individuel sur l’App Store. Il s’agit de Stranger Things : 1984, Stranger Things 3: Le jeu, Shooting Hoops, Teeter (Up) et Card Blast. Le jeu qui vient d’être annoncé, Hextech Mayhem : A League of Legends Story — qui coûtera 10 dollars sur Switch et PC — sera gratuit pour les abonnés de Netflix.

Le déploiement de Netflix Games sur iOS a suscité quelques inquiétudes, notamment en raison des politiques de l’App Store d’Apple qui ont entravé le développement d’autres plateformes et services de jeux. Cette politique empêche généralement les applications tierces de servir de vitrine à des applications.

Selon le tweet de @NetflixGeeked, nous saurons demain comment Netflix ajuste son application principale et si elle sert de hub de jeu tout-en-un comme c’est le cas sur Android, où les utilisateurs peuvent sélectionner des jeux à télécharger depuis le Play Store.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021