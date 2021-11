Le chipset Samsung Exynos 2200 avec son GPU AMD pourrait être dévoilé le 19 novembre

Au début du mois de juin, nous avons appris que Samsung et AMD travaillent ensemble sur les prochaines puces Exynos, qui seront les premières à contenir un GPU AMD. Eh bien, aujourd’hui, Samsung a donné un indice fort sur la date d’annonce de ladite nouvelle puce Exynos.

Après que Qualcomm ait annoncé en ce début de semaine son événement Snapdragon Tech Summit 2021, Samsung Exynos, la branche semi-conducteurs de Samsung Electronics, a annoncé hier un événement mondial. L’événement Samsung Exynos est prévu pour le 19 novembre, et la société devrait annoncer sa puce Exynos de nouvelle génération, le Exynos 2200, lors de l’événement.

Bien que la société n’ait pas partagé de détails sur les puces à venir, elle a partagé quatre images par le compte officiel Samsung Exynos sur Instagram. Dans la première image, l’entreprise met en scène une fille jouant, ce qui semble être, un flipper. La légende comprend la phrase : « Comment ça a commencé ».

Dans la série d’images suivante, Samsung écrit sur le développement des graphiques de jeu ces derniers temps et ajoute qu’elle montrera bientôt « à quoi ressemblera le divertissement à l’avenir ». Dans la dernière image, Samsung indique que « Tout change » le jour de l’événement, qui est le 19 novembre. Vous pouvez consulter l’aperçu des images juste en dessous.

Toutes ces références à des graphiques de jeu nous amènent à penser que Samsung se prépare à lancer le chipset Exynos 2200 lors de l’événement. Selon de précédentes rumeurs, le lancement du chipset était prévu pour la seconde moitié de l’année 2021 (en accord avec la date de l’événement) et il a été confirmé qu’il comporterait un GPU AMD pour de meilleures performances graphiques.

Le premier chipset mobile avec un GPU AMD

Ce sera le premier chipset mobile avec un GPU AMD, et en plus de cela, il sera basé sur la dernière architecture graphique RDNA2 d’AMD qui est utilisée dans les GPU de la série 6000 d’AMD.

La puce Exynos 2200 aurait une fréquence d’horloge maximale de 1 250 MHz, ce qui est nettement mieux que le Exynos 2100, dont la fréquence maximale était de 854 MHz. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une connectivité 5G intégrée et la prise en charge des dernières versions de Wi-Fi et Bluetooth sont autant de caractéristiques attendues du nouvel Exynos. Contrairement au GPU, le CPU du nouvel Exynos ne connaîtra pas une augmentation aussi radicale de ses performances. Cependant, il sera probablement doté d’un nouveau Cortex-X2 pour le noyau primaire à haute vitesse de 2,9 GHz, tout en conservant les clusters triple et quadruple cœurs de 2,8 et 2,2 GHz sans nom.

Pas du tout la puce haut de gamme ?

Maintenant, bien qu’il y ait une chance que Samsung présente le chipset Exynos 2200 pendant l’événement, les rapports suggèrent que la société pourrait également lancer les chipsets Exynos 1250/1200/1280 à la place. Ce chipset succédera au chipset Exynos 1080. De plus, avec de récentes déclarations suggérant que Samsung va lancer sa série Galaxy S22 avec le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm à travers le monde, les chances de lancement de la puce Exynos 2200 semblent un peu minces.

Cependant, Samsung pourrait nous surprendre lors de l’événement du 19 novembre avec le lancement du chipset Exynos 2200. Samsung dévoile généralement ses nouvelles puces avant la sortie de ses smartphones phares annuels, donc la date du 19 novembre semble crédible. Il ne reste que 10 jours d’ici là, donc il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir ce que AMD et Samsung peuvent faire lorsqu’ils unissent leurs forces.