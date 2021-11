Voici le Poco M4 Pro 5G, un puissant smartphone à 199,90 euros

Poco a mis fin à son cycle de lancement de smartphones pour 2021 avec l’annonce du Poco M4 Pro 5G. Par rapport à son prédécesseur, le Poco M3 Pro 5G, le smartphone apporte quelques modestes améliorations dans le domaine des performances, de la caméra et de la charge.

Sous l’égide de Xiaomi, Poco continue de rebaptiser les smartphones Redmi pour construire son portefeuille de produits. Le Poco M4 Pro 5G est une version rebaptisée du Redmi Note 11 récemment lancé.

En commençant par le design, l’appareil comprend un massif bloc de caméra avec la marque Poco, le même que le Poco M3 du début de l’année dernière. Il incruste une configuration à double caméra, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra-large de 8 mégapixels. Le reste de la coque arrière est en grande partie propre, avec seulement un logo 5G placé en bas. Il a une finition mate, ce qui devrait aider à la prise en main du M4 Pro 5G.

Contrairement à l’arrière, l’avant du smartphone semble assez conservateur. On retrouve un écran LCD IPS d’une résolution full HD+ légèrement plus grand de 6,6 pouces (par opposition à l’écran de 6,5 pouces du M3 Pro) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran se vante d’un ratio 20:9, et d’un taux de réponse tactile de 240 Hz. Vous trouverez également une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans le trou de l’écran. Le Poco M4 Pro 5G utilise le verre Corning Gorilla Glass 3.

Sous le capot, le Poco M4 Pro 5G est équipé d’un chipset Dimensity 810 de MediaTek, qui est une mise à niveau par rapport au chipset Dimensity 700 qui alimentait son prédécesseur. Vous obtenez également jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. L’appareil fonctionne sous MIUI 12.5, la surcouche basée sur Android 11.

Aujourd’hui à 199,90 euros

Le Poco M4 Pro est également équipé d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, la même que son prédécesseur. Mais, vous obtenez maintenant un support de charge rapide de 33 W, par opposition au support de charge de 18 W sur le M3 Pro, qui, selon Poco, chargera la batterie de vide à 100 % en 59 minutes. L’appareil comprend un port USB Type-C, une prise casque de 3,5 mm, des haut-parleurs stéréo et un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

Le prix du Poco M4 Pro 5G a été fixé à 229 euros pour la variante de base 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la variante 6 Go +1 28 Go coûte 249 euros. Le smartphone sera disponible en trois coloris attrayants, dont le jaune POCO, le Noir intense et le Bleu Glacier. Les côtés du smartphone sont également peints dans la couleur de votre choix, ce qui est une touche agréable. Il sera mis en vente à partir du 11 novembre. Du 11/11 au 13/11, bénéficiez d’un prix de lancement de 199,90 euros/219,90 euros au lieu de 229,90 euros/269,90 euros, ainsi qu’un code de réduction M4PRO20, offrant 20 euros de réduction supplémentaire.

Dans la boîte du Poco M4 Pro 5G, vous trouverez un câble USB-C, un bloc de charge de 33 W et un étui en silicone. Il est bon que les smartphones économiques soient encore livrés avec un tel package complet, car cela augmente encore plus leur rapport qualité-prix.